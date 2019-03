La red eléctrica del futuro será una meshgrid descentralizada, según un informe de Schneider Electric

Schneider Electric, en su último informe, identifica las tendencias clave observadas en las compañías que están liderando el tránsito hacia las energías renovables. La reducción de carbono, la ampliación de mercados y las nuevas tecnologías sostenibles son algunas de estas tendencias. Según el informe, las empresas son claves para la adopción a gran escala de las energías renovables y de las soluciones de tecnología limpia Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado un nuevo informe, 'Innovative Organizations. 6 trends for companies leading at the renewable energy edge', en el que se exploran las seis principales tendencias en innovación de energías renovables que están marcando cómo las organizaciones líderes conciben la gestión del carbono y la compra de energía.

En el escenario actual, marcado por la notable rentabilidad que tiene la tecnología y la por la lucha contra el calentamiento global, cada vez más empresas y entidades cuentan con estrategias de acción climática, de descarbonización y de energías renovables. En este sentido, a través de la iniciativa mundial RE100, 140 compañías ya se han comprometido a utilizar un 100% de energía renovable.

"Las organizaciones jugarán un papel clave a la hora de dar forma a la estrategia global de energía", asegura Raquel Espada, VP de Energy & Sustainability Services de Schneider Electric EMEA. "No solo porque son los mayores consumidores, sino porque son la clave para la adopción a gran escala de las energías renovables y de las soluciones de tecnología sostenible".

Las tendencias empresariales hacia las renovables

El nuevo informe de Schneider Electric se centra en las compañías que están liderando el tránsito hacia las energías renovables y las soluciones de tecnología limpia. En él se identifican las seis tendencias clave que se puede encontrar tras el compromiso de dichas organizaciones. Estas tendencias son:

La reducción del carbono

Más de 460 compañías de todo el mundo, entre ellas Schneider Electric, ya se han comprometido con los science-based targets – lo que supone, aproximadamente, un promedio de dos organizaciones cada semana -. Además, 125 de ellas, han fijado y aprobado objetivos.

Esto es indicativo de que las organizaciones de todo el mundo cada vez son más conscientes de que el calentamiento global y su impacto son una amenaza para la continuidad de sus operaciones y que esta amenaza debe abordarse mediante una reducción drástica de las emisiones de CO2. Una apuesta por herramientas como los Certificado de Atributo Energético (EAC) y los Acuerdos de Compraventa de Energía (PPA) será necesaria para aquellas organizaciones que apuesten por las energías renovables para impulsar su reducción de carbono.

Involucrar a la cadena de valor

Como indica el informe, sectores como la industria y el retail tienen un gran impacto ecológico, con una huella de carbono de alcance 3. Procesos como el transporte, la gestión y la cadena de suministro son responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por eso, involucrar a toda la cadena de valor a la hora de abordar los impactos de la energía y el carbono es otra de las necesidades principales. Implicar directamente a los proveedores en la reducción de las emisiones a través de la adopción de energías renovables cada vez será más común.

La aparición de mercados globales viables

En todo el mundo, se han empezado a desarrollar rápidamente mercados de energía limpia. El principal instrumento es el Certificado de Atributo Energético (EAC), que facilita el seguimiento y el comercio de la energía renovable.

Según el informe, la disponibilidad, la credibilidad, la escala y la rentabilidad son algunos de los desafíos que afrontan las organizaciones cuando quieren trasladar su actividad con las renovables a los mercados globales. Aunque Estados Unidos, Canadá y Europa seguirán siendo las regiones predominantes, se prevé que mercados en crecimiento como India, China o Australia ofrezcan cada vez más oportunidades a las organizaciones con presencia global.

El nexo agua-energía

​La organización CDP identifica el agua como un elemento de riesgo para casi todas las compañías de todos los sectores industriales. El suministro de agua se ve amenazado por el calentamiento global, lo que puede afectar a la continuidad del negocio.

El consumo de energía renovable puede mitigar este riesgo. Investigando la relación entre el consumo de agua y el de energía durante las operaciones, se ha visto que una reducción de la energía convencional puede redundar en menos consumo de agua, de gasto y en un menor impacto.

Los modelos de abastecimiento colaborativos

Ayudar a abrir el mercado para otros participantes mediante modelos de abastecimiento colaborativos es otra de las grandes tendencias entre las organizaciones líderes, bien a través de consorcios o de colaboraciones con grandes empresas para impulsar proyectos a mayor escala.

Las nuevas tecnologías: probando los límites de la generación renovable

Según el nuevo informe de Schneider Electric, la red del futuro será una Meshgrid descentralizada, que permitirá una producción y un consumo de energía más independientes. El resultado será una nueva generación de prosumidores IoT.

En el corto plazo, las organizaciones líderes pueden abrazar la gestión activa de energía (AEM), que reconoce y capitaliza las interdependencias y sinergias entre los objetivos de reducción de recursos, la eficiencia empresarial, la adquisición de energía renovable y la presencia de ésta tanto en los mercados convencionales como en los verdes.