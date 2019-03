Consejos para realizar una reforma de la mano de JAV Construcciones y rehabilitaciones Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 13:43 h (CET) Reformar la vivienda es un proyecto que implica una planificación cuidadosa y necesita disponer de la mejor empresa de reformas integrales para obtener siempre el mejor resultado. Con el tiempo, tendencias o la evolución de las necesidades de cada persona, son sólo algunos de los factores que pueden conducir a que sea necesario realizar la reforma de la vivienda Enfrentarse a un proyecto de renovación de la vivienda o chalet no es una tarea fácil, especialmente cuando se trata de realizar reformas completas.

Siempre ayudará conocer algunas claves básicas para completar la reforma con éxito aprovechando no sólo de un buen resultado, sino también disfrutar del proceso de crear espacios, decorar con las últimas tendencias y mejorar el espacio y con ello, la calidad de vida.

Desde que el comienzo del proyecto, la elección de los materiales, el diseño, los gastos extras, el tiempo utilizado y otras contingencias que puedan surgir entre otros, van a obligar a contemplar muchas maneras de conseguir con el desarrollo de la reforma, la realización de un proyecto que sea lo más interesante, siempre bajo una planificación y una ejecución lo más controlada.

Para que eso se materialice es importante conocer los 10 mejores consejos que desde REFORMAS INTEGRALES JAV pueden ofrecer para que la reforma culmine en éxito.

Aclarar las ideas

El punto de partida de cualquier reforma en el hogar, es determinar lo que se desea alcanzar.

No es el mismo compromiso reformar una cocina, que renovar una habitación, o renovar el baño, realizar el saneamiento de tuberías, o renovar una instalación eléctrica, derribar paredes creando nuevos espacios o realizar una actualización de la vivienda para adaptar la decoración a las últimas tendencias en decoración del hogar.

Es importante establecer el objetivo de la reforma como parte esencial en el objetivo, para garantizar un proyecto de reforma sin sorpresas.

Diseñar el proyecto

Si se sabe perfectamente cuál es el fin de la reforma, el diseño previo del proyecto es fundamental. Hay que seleccionar con calma cada uno de los elementos que se desean incluir y apuntarlos por orden de introducción. Antes de comenzar hay que emplear todo el tiempo que sea necesario para completar una planificación adecuada que incluya todos los aspectos del trabajo a desarrollar. Nada puede quedar sujeto al azar.

Crear un presupuesto

La inversión es un aspecto fundamental en la reforma de cualquier espacio de la casa. Realizar cálculos económicos es la mejor herramienta para saber hasta dónde se puede llegar en la inversión de la reforma. Sin embargo, es posible obtener excelentes resultados por mucho menos de lo que se imagina si se planifican correctamente las acciones y se buscan los materiales y elementos más adecuados dentro de todas las ofertas que se pueden encontrar en el sector.

Solicitar cotizaciones y comparar las ofertas de diferentes profesionales es una tarea obligada para encontrar la opción que mejor se adapte a las necesidades y posibilidades.

Aprender sobre experiencias similares

No sólo una asesoría profesional puede ser de ayuda, sino que también ayuda tremendamente la experiencia anterior de amigos, familiares o conocidos unificar todos los datos y opiniones será de gran utilidad para tomar las decisiones propias. Compartir experiencias similares puede despejar muchas de las dudas que surgen de forma natural a cualquier persona que se propone renovar su vivienda de una forma u otra.

Ponerse en contacto con los mejores profesionales

Expertos como Reformas Integrales JAV ofrecen el aval de una larga historia profesional y, además pueden ofrecer tarifas con la mejor relación calidad/precio del mercado, además, en este caso le asesorarán durante todo el proceso de la reforma para que ningún detalle del proyecto inicial quede olvidado incorporando soluciones a medida que aparezcan los problemas inesperados.

Es importante dejarse asesorar por aquellos profesionales que conocen el sector de cerca por su experiencia para elegir los materiales más adecuados, optimizar el presupuesto y así obtener los mejores resultados.

Solicitar las autorizaciones pertinentes

Dependiendo del proyecto de reforma integral que se está determinado a realizar, hay que solicitar algunos permisos u otros dependiendo de la administración que corresponda, bien sea municipal, autonómica, diputacional o estatal.

Puesto que no implican una intervención excesivamente compleja, es posible que el proceso para obtenerlas sea relativamente simple siempre y cuando se conozcan perfectamente los procesos.

En cualquier caso, no hay que olvidar consultar a la administración que corresponda los permisos a cumplir para hacer la reforma de acuerdo con el marco legal y evitar posibles sanciones, este aspecto debe ser cubierto por empresas que acreditan solvencia y amplia experiencia en sector de las reformas.

Mantener la idea inicial

Es posible que, una vez iniciada la reforma, se reciban consejos o sugerencias de aquellos que, buscando su bien en su entorno personal, intentan ofrecer también su opinión sobre diferentes aspectos de la reforma que está llevando a cabo. Es por eso que es muy importante que mantenga un criterio inamovible con la idea inicial y que ha quedado plasmada en el proyecto. Es importante ser receptivo a nuevas ideas, porque estas pueden agregar valor añadido al proyecto, pero es importante tener en cuenta realizar el menor número de cambios posibles durante el trascurso de los trabajos que sólo dará lugar a retrasos y cambios presupuestarios que no ayudan en absoluto.

Prepararse para imprevistos

Los imprevistos y los problemas que surgen durante el trabajo van a surgir. Esto es importante saber que puede ocurrir, incluso si se ha proyectado milimétricamente cada uno de los pasos en la reforma, se debe estar preparado para posibles contingencias y daños colaterales. Es posible que, en el curso de los desarrollos e imprevistos de trabajo, haya que armarse de paciencia. Esto abarca aspectos de toda la reforma y para ello hay que pasar por el inconveniente añadido de tener que alojarse fuera de la vivienda más días de los previstos.

Controlar los horarios

Otro de los consejos básicos para hacer una reforma con todas las garantías tiene que ver con los tiempos y los plazos de ejecución. Esta es una cuestión que no siempre es fácil, pero un buen control de tareas proporcionadas tales como la supervisión diaria el control de los trabajos profesionales que cumplan cada uno con el esquema de acciones, puede salvar retrasos y permite cumplir con la fecha de realización.

Disfrutar de cada reforma

Toda buena historia tiene un fin y la que se escribe sobre la reforma realizada en la vivienda depende sólo de cada uno. La última recomendación, es que se confíe en los mejores profesionales, y tomar nota de estos consejos de reforma para no sufrir sorpresas y disfrutar del proceso y sobretodo del resultado final de la obra.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Schneider Electric compensará todas las emisiones de CO2 de la Maratón de París 2019 Según datos de Save Family, la venta de relojes con GPS y teléfono para niños sigue creciendo en España La red eléctrica del futuro será una meshgrid descentralizada, según un informe de Schneider Electric La relación entre Carretillas TR y el Puerto de Barcelona: una simbiosis histórica Qida forma a profesionales especializados en la atención de la gente mayor, el empleo del presente y futuro