​Especialista en higiene bucodental: una gran opción de carrera Algo que distingue a un especialista en el área sanitaria, sobre todo en la higiene bucal, es esa necesidad que siente por ser útil y ayudar a los pacientes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de marzo de 2019, 14:58 h (CET)

En muchas ocasiones existen personas que al llegar el momento de escoger una profesión se sienten en una especie de encrucijada, ya que no saben cuáles de las tantas opciones que se presentan es la más indicada. Por otro lado, están los apasionados por la atención y el trato con las personas. Para todos ellos hay un especialización que logra que esa vocación se haga presente: un profesional en higiene bucodental, es una persona que se prepara para un futuro lleno de oportunidades de crecimiento como persona y como un exitoso profesional de la salud.



Qué es un higienista bucodental Una persona que decide especializarse en esta rama sanitaria, es alguien que por su sangre corre la pasión por atender, por prestar un servicio que va más allá de la calidad. Es una vocación única que con el conocimiento de un grado superior higiene bucodental logra convertirse en un verdadero especialista de higiene bucodental, un profesional que es capaz de ofrecer a los pacientes una atención adecuada que solo un higienista dental puede ofrecer.



Esta profesión abre una importante cantidad de oportunidades a quien decide ser un profesional en esta área, ya que son las personas que se preparan para un mejor futuro que está lleno de múltiples posibilidades de crecer.



Es quien logra una relación mucho más cercana con el paciente, incluso más que la del odontólogo, por eso es algo más de vocación por ayudar, el es quien le ofrece la tranquilidad y calma que el nervioso paciente necesita para poder iniciar un tratamiento o revisión dental.



La asertividad y la empatía son la base de la relación de confianza que se comienza a crear en medio de los nervios, en otras palabras, son especialistas en la ardua tarea de ser cercanos a los pacientes.



Relación entre el odontólogo y el higienista bucodental Mucho suelen confundir dos términos que, aunque cercanos, son muy distintos entre sí, por lo que es necesario que se sepa diferenciar entre un auxiliar de enfermería y un higienista bucal. Si bien ambos se tratan de profesionales que están en la tarea de estar al servicio de pacientes y los motiva ser parte de un proceso de salud, existen diferencias bastantes marcadas.



Lo primero que se debe saber es que la relación entre el odontólogo y el higienista es bastante estrecha, este último se convierte en algo más que un ayudante, es más una mano derecha, una persona de total confianza a quien le entrega parte de la responsabilidad de la higiene bucal de los pacientes.



Tal es el nivel de compatibilidad que debe existir entre ambos profesionales, que la tarea es compartida. Ambos se relacionan con el paciente, son los únicos autorizados de acercarse a su boca. Es al higienista bucodental a quien se le permite hacer limpieza de equipos médicos especializados, de implementos dentales e incluso de la toma de impresiones.



El higienista es el técnico que bajo la supervisión del odontólogo, está capacitado para realizar ciertas acciones, prescribir algunos productos y por si fuera poco, mientras el odontólogo se dedica a conocer la historia clínica y desde luego crear la mejor estrategia para mejorar la higiene bucal, es quien logra tener una relación más cercana con el paciente, es quién incluso lo calma ante los nervios propios de la situación.



¿Por qué es necesario un higienista bucodental? Algo que distingue a un especialista en el área sanitaria, sobre todo en la higiene bucal, es esa necesidad que siente por ser útil y ayudar a los pacientes, entre otras cosas, a sentirse mejor y a dar a conocer la importancia de un buen cuidado de la boca.



La tarea que realizan estos especialistas es de tal grado de importancia, que no solo es la parte de la educación en adultos, sino que se forman para ayudar a los más pequeños, en quienes, por razones de miedo o desconocimiento, la mala higiene bucal hace que sus experiencias en la consulta del odontólogo no sean tan agradables.



Considerando que hoy en día son cada vez más las cantidades de clínicas dentales que existen a lo largo y ancho del país, es natural que se soliciten más especialistas bucodentales que tengan amor y pasión por ofrecer un servicio de calidad a todos los pacientes.



Profesionales altamente cualificados El profesional no solo se especializa en la parte teórica, ya que la parte práctica es fundamental para hacer de él o ella un técnico de alto nivel que esté capacitado para atender bajo cualquier circunstancia a los pacientes que buscan esa mano que los acompañe.



Profesionalizarse en una institución que ofrezca no solo profesores que estén cualificados como prestadores del conocimiento, sino que también se les pueda dar material y práctica para que logren desarrollar con facilidad su capacitación y así prepararse para un futuro prometedor, es posible gracias a Kapital Inteligente, ellos forman a lo higienistas bucodentales que hoy y mañana serán parte de una sociedad sanitaria competitiva.

