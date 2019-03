Clínica ServiDigest recalca la importancia de la prevención en el Cáncer de Colon Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 10:43 h (CET) El 31 de marzo es el Día Mundial Contra el Cáncer de Colon y Clínica ServiDigest, con más de 40 años de experiencia en Prevención de Cáncer Digestivo, quiere incidir en la importancia de la prevención como principal vía para vencer el Cáncer Digestivo, especialmente el Cáncer de Colon. En los últimos años se han incrementado los casos diagnosticados, tanto por el aumento y envejecimiento de la población debido a una mayor esperanza de vida, como por un mejor diagnóstico y prevención de esta enfermedad Es importante tener en cuenta que, cuando se diagnostica a tiempo, el Cáncer de Colon tiene una tasa de supervivencia alta a largo plazo. Por el contrario si se diagnostica en fases avanzadas sólo un pequeño porcentaje de pacientes sobreviven a los 5 años.

Muchas personas con Cáncer de Colon no presentan ningún signo ni síntoma durante las primeras fases de la enfermedad. Por ello es tan importante la prevención y el diagnóstico precoz.

Este desconocimiento no se corresponde con la elevada incidencia de esta patología. En nuestro país, el cáncer de colon se encuentra entre los primeros en cuanto a número de casos, seguido del de próstata, pulmón y mama, según los datos publicados por la Red Española de Registros de Cáncer.

Las campañas informativas de prevención que elaboran desde Clínica ServiDigest son imprescindibles y especialmente necesarias, teniendo en cuenta que un considerable número de pacientes presenta enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico.

Estas iniciativas pasan en primer lugar por la difusión de la información a la población sobre los factores de riesgo del Cáncer de Colon, siendo los principales: el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad y el exceso de ingesta de carnes rojas, alcohol y alimentos procesados y pobres en fibra.

Los programas de prevención del cáncer colorrectal se inician con estas medidas de educación a la población acerca de la importancia del cáncer de colon y finaliza con el seguimiento y tratamiento de los pacientes con resultados patológicos.

El objetivo final es adelantar el tiempo de diagnóstico, para poder detectar el cáncer colorrectal en un estadio inicial que permita su tratamiento curativo y de esta forma reducir la mortalidad.

Uno de los procedimientos de diagnóstico precoz para las enfermedades del recto y colon es la Colonoscopia. Una de las técnicas de diagnóstico más eficaz, con mayor sensibilidad y especificidad.

Además del diagnóstico, la Colonoscopia permite realizar tratamientos por vía endoscópica, resecando lesiones polipoideas y tumores del recto y colon, y evitando que muchas de estas lesiones, de naturaleza inicialmente benigna, se transformen en un Cáncer colorrectal.

La prevención es actualmente una herramienta imprescindible para cuidar de la salud y conservarla durante mucho tiempo en condiciones favorables. Por eso, desde Clínica ServiDigest inciden en el concepto de prevención integral y en la importancia de adquirir unos hábitos saludables de vida, con una dieta mediterránea, suprimiendo el tabaco, disminuyendo la ingesta de alcohol, practicando actividad física adaptada a cada edad, evitando el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, y por otro lado realizar los estudios preventivos recomendados por el digestólogo para la prevención del Cáncer de Colon.

Vídeos

Día Mundial del Cáncer de Colon



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.