La AEP apoya las redes europeas de investigación dirigidas a mejorar la falta de medicamentos para niño Durante la jornada se han presentado las actividades realizadas durante el primer año de EPTRI Francisco Acedo

@Acedotor

viernes, 29 de marzo de 2019, 14:44 h (CET) La Asociación Española de Pediatría (AEP) apoya las redes europeas de investigación traslacionales a la práctica clínica y finalmente dirigidas a mejorar la falta de medicamentos específicos para niños. Así lo ha manifestado la doctora Mª José Mellado, presidente de la AEP, y que junto con el Coordinador europeo de la red y la Directora General del Instituto de Salud Carlos III ha inaugurado este importante evento, en el marco de la Jornada de Investigación Pediátrica Europea; “EPTRI Third General Assembly” de la Red Europea de Infraestructuras Traslacionales en Investigación Pediátrica, que ha tenido lugar estos días en el Ministerio de Sanidad y a la que han acudido más de un centenar de investigadores de todo el mundo. Se trata de la tercera asamblea que celebra EPTRI, y que ha sido organizada en esta ocasión por las doctoras Mª José Mellado y Cristina Calvo, del Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital La Paz, que es uno de los centros españoles, junto con el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, que participan en esta Red. EPTRI es un proyecto financiado por la iniciativa europea Horizon-2020.

Tal y como ha comentado la presidente de la AEP, la doctora Mellado, “la investigación constituye un eje clave en la rutina asistencial del pediatra, independientemente de su área de especialización. Por lo que es imprescindible que los pediatras lideren y se integren en iniciativas y en redes multidisciplinares internacionales para avanzar en el conocimiento. Algo que ya estamos haciendo desde la AEP al estar presentes y avalando en este tipo de encuentros e impulsando nuestra propia plataforma de investigación”.



Esta infraestructura europea surgió como complemento de otras estructuras de investigación y actúa como puente con otras redes como la de ensayos clínicos pediátricos, agrupando todas las competencias y tecnologías disponibles para fortalecer la investigación en el diseño de medicamentos pediátricos, que es una necesidad médica no cubierta a nivel mundial.



En este contexto, la doctora Cristina Calvo, coordinadora de la plataforma de investigación INVEST-AEP, que es una iniciativa de la AEP puesta en marcha para fomentar la investigación pediátrica, ha señalado la importancia de conectar a los profesionales a través de este tipo de redes internacionales para que puedan trabajar sin las barreras que impone la geografía, así como las burocráticas y las financieras: “los sistemas en red permiten interconectar todas las áreas y centrarse en aquellas de mayor interés referidas a la investigación. En el caso de la Pediatría algunas fundamentales son el desarrollo de medicamentos dirigidos a esta población, así como las formulaciones y los dispositivos médicos’.



Durante la jornada se han presentado las actividades realizadas durante el primer año de EPTRI, así como el diseño y dirección de la red y su sostenibilidad en el escenario europeo. Asimismo con el fin de asegurar que la futura infraestructura esté centrada en el paciente se ha tenido en cuenta a todos los actores involucrados en la investigación: redes pediátricas, infraestructuras de investigación, redes nacionales avaladas en Europa, asociaciones de pacientes, jóvenes pacientes -Young Person Advisory Group (YPAGs)-, comités de ética, compañías farmacéuticas, agencias reguladoras y autoridades. También se han presentado las cuatro plataformas temáticas que cubre el proyecto: desarrollo humano y descubrimiento de medicamentos pediátricos, marcadores biológicos y muestras biológicas pediátricas, desarrollo de la farmacología en población infantil y adolescente y formulación en fármacos pediátricos y dispositivos médicos para niños. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Especialista en higiene bucodental: una gran opción de carrera Algo que distingue a un especialista en el área sanitaria, sobre todo en la higiene bucal, es esa necesidad que siente por ser útil y ayudar a los pacientes ​La AEP “cierra el círculo” frente a la meningitis con una campaña para la población Se busca que se conozca más la enfermedad y promover la vacunación #SaludsinBulos trabajará con la SEPAP y la SEUP para acabar con los bulos en Pediatría Los bulos sobre vacunas o las falsas creencias tienen consecuencias graves en la salud infantil La SEN y el CEEM colaboran para acercar la Neurología a los estudiantes “Este convenio nos permitirá seguir trabajando para que la Neurología sea más conocida entre los estudiantes de Medicina, lo que sin duda ayudará no solo a la formación de los estudiantes, sino al desarrollo de esta especialidad” El ejercicio físico y el tratamiento farmacológico, clave para mejorar la vida de los pacientes con EspA-Ax Los tratamientos rehabilitadores y el ejercicio físico suponen un desembolso de 115 euros mensuales de media para los pacientes