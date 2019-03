Se acerca "En busca del Origen", el mayor encuentro de autoconocimiento y crecimiento personal de Andalucía Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 08:03 h (CET) El día 4 y 5 de mayo se celebrará el mayor y más bello encuentro "En busca del origen", que se celebrará en Alhaurín de la Torre Los días 4 y 5 de mayo se celebrará un encuentro de Presencia, “En busca del origen”.

El evento tendrá lugar en Alhaurín de la Torre, Málaga. Dos jornadas centradas y enfocadas en el retorno a casa, a lo auténtico, a la esencia que hay en todos y cada una de las personas.

Es un encuentro organizado para fomentar la toma de conciencia y el despertar, con la intención de dejar que suceda el AMOR en el mundo, el fin de los tiempos del ego, el fin de la dualidad.

Para comenzar, el sábado 4 de mayo, se contará con la presencia de Marta Salvat; “Despertando en el Origen”, Sesha; “La atención, El origen del origen”, Enrique de Vicente con “Nuestros misteriosos orígenes”, Andrés Espinosa con “Origen”, y para finalizar el día, la Mesa coloquio; “Orígenes ¿Dónde nos perdimos?".

El domingo 5 de mayo, abrirá las ponencias: Ricardo Andrés Tomás “flowpiano”, continuará Andrés Espinosa con “Despertares Espontáneo”, Sergi Torres y Jorge Lomar con “Creación y Unidad. Poder y Libertad. El desafío de lo humano”. Para finalizar el evento con la Mesa Coloquio; “Despertares”.

La intención de este encuentro es difundir y hacer llegar al máximo número de personas los caminos que llevan al autoconocimiento y la realización.

No hay que dejar pasar esta oportunidad de conseguir una entrada con un 20% de descuento, si se es una de las 200 primeras personas en adquirirlas.

Entradas ya a la venta, no quedarse sin una, pinchar aquí

Este gran evento tendrá lugar en Edificio Promoción, calle La Graciosa s/n, Alhaurín de la torre, Málaga.

Se debe recordar que la parada más próxima al evento es "Redonda Peñon" y para llegar se puede utilizar las líneas M-135 (desde la estación de Málaga), M-143 (desde Teatinos) o M-136 (desde los Álamos, Plaza Mayor junto al aeropuerto).

En busca del origen



