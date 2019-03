Barceló Illetas Albatros ofrece un plan de bienvenida: el After-Travel Massage Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 17:04 h (CET) Este ritual permite a los huéspedes acabar con las contracturas y el cansancio provocados tras varias horas en el avión Viajar, sea cual sea el destino, siempre resulta excitante. Ya solo la idea de montarse en un avión y dejarse llevar sabiendo que esperan unos días de descanso y relax crea una sensación de bienestar difícil de explicar. Para que la experiencia sea completa, el hotel Barceló Illetas Albatros, Adults Only de referencia en Mallorca, ofrece a sus huéspedes el mejor plan de bienvenida: un masaje descontracturante para aliviar los dolores, las tensiones, el cansancio y la hinchazón en las piernas que provoca el estar varias horas sentado sin moverse.

La experiencia, que recibe el nombre de After-Travel Massage, tiene como objetivo brindar a los huéspedes una sensación de bienestar e inducirles a la relajación desde el primer momento que pisan el hotel para que puedan olvidarse de las preocupaciones no solo mientras dura el masaje, sino durante toda su estancia.

Una sensación única de bienestar físico y mental

Los masajes intensos o descontracturantes se utilizan para relajar los músculos y aliviar las tensiones que pueden producir en ellos las malas posturas, el llevar muchas horas sentado o el estrés. Este tratamiento tiene efectos inmediatos sobre el cuerpo y es perfecto para activar la circulación sanguínea, y para aliviar el sistema linfático. Además, para realizarlo se utilizan aceites esenciales de origen natural, lo que contribuye a mantener una piel elástica, libre de células muertas y muy nutrida.

Después del After-Travel Massage y para continuar con la experiencia de bienestar, el hotel ofrece a los huéspedes una copa de cava de cortesía en el Bar Illetas donde podrán contemplar unas maravillosas vistas al mar.

Un oasis de relax en Palma de Mallorca

El U-Wellness del hotel Barceló Illetas Albatros cuenta con sofisticadas instalaciones en las que se puede disfrutar de una amplia carta de tratamientos que tienen como único objetivo la máxima relajación del cuerpo y la mente.

El spa cuenta con un área de bienestar que incluye sauna finlandesa, hamman, bañera de hidromasaje, circuito termal climatizado y una exclusiva zona de tratamientos con vista al mar. Aquí los visitantes encuentran un reducto de relax en el que pueden olvidarse de las preocupaciones, al menos mientras dura su estancia en el hotel mallorquín.

* La experiencia After-Travel Massage se deberá reservar antes de la llegada al hotel a través del teléfono + 34 971 402 211 o enviando un correo electrónico a illetasalbatros@barcelo.com

** Precio 42 € (25 minutos)

Acerca de Barceló Illetas Albatros

El hotel Barceló Illetas Albatros es el alojamiento ‘Adults Only’ de referencia en Mallorca, donde los huéspedes disfrutar de la serenidad de estar frente al mar alojándose a tan solo 15 minutos de Palma de Mallorca.

El hotel mallorquín ofrece a sus huéspedes días de sol, mar y calma en su incomparable zona de piscinas, en una cama balinesa, en una bañera privada de hidromasaje o tumbándose en la arena de su playa con acceso directo.

