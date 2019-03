Together Price afianza su presencia en España Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:39 h (CET) Con una oferta de más de 85 servicios, la compañía llegó a España el pasado mes de febrero y ya cuenta con más de 2.500 usuarios en nuestro país y 250.000 a nivel mundial. Permite ahorrar al menos un 80 % en las tarifas de las suscripciones digitales Premium de una forma cómoda, fácil y segura. La compañía cerró en julio de 2018 una ampliación de capital de 630.000 euros, liderado por Samaipata Together Price, la startup que permite dividir el coste de las suscripciones de productos y servicios digitales Premium como Netflix, Dropbox, Spotify, Nintendo Switch One o Kaspersky entre otros, en una sola plataforma, se posiciona en España como la opción idónea para los usuarios que desean disfrutar de todos sus beneficios dividiendo los gastos.

Together Price, que llegó a España el pasado mes de febrero, cuenta ya con 2.500 usuarios en nuestro país y con más 250.000 suscriptores a nivel global y prevé finalizar en año superando los 700.000.

Esta plataforma permite ahorrar a los usuarios al menos un 80 % en las tarifas de sus suscripciones digitales Premium de una forma cómoda, fácil y segura.

Gastos en grupo, de forma legal

Together Price ofrece un servicio legal con las herramientas necesarias, de conformidad con las políticas y términos de uso de los servicios disponibles que quedan reflejados en la plataforma y que son la única restricción que hay que tener en cuenta.

Posibilita la creación de grupos - como miembros de una familia, compañeros de trabajo o piso - usando un monedero digital (Wallet) y con un chat privado para comunicarse, con el fin compartir los costes de servicios como:

Streaming: Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited…

Gaming: Nintendo Switch Online, Xbox Live…

Software: CrashPlan, DropBox, BitDefender, Kaspersky…

Dos modalidades de registro: administrador o participante

Para empezar a usar la plataforma es necesario registrarse en una de las dos modalidades:

como administrador, si se posee la titularidad de una suscripción y la ofrece a un grupo.

si se posee la titularidad de una suscripción y la ofrece a un grupo. como participante, integrándose en un grupo para compartir los gastos de esa suscripción. Además, Together Price verifica la fiabilidad de los usuarios a través de un control data system, y provee un nivel de confianza (trust) que varía desde el 0 al 100%, y que puede incrementarse en el tiempo mediante dos factores: Misiones y Objetivos, las características más relevantes de Together Price.

Las 'misiones' son acciones que el usuario puede hacer para incrementar su nivel de trust, como verificar el correo o número de teléfono o insertar una foto de perfil. Los 'objetivos' son metas que el usuario no tiene, exactamente, bajo su control, como pasar tiempo en la plataforma o recibir evaluaciones sobre su comportamiento.

Creación y lanzamiento de Together Price

La plataforma nació en 2016, coincidiendo con la entrada de Netflix en Italia y como respuesta al interés de sus tres socios, los hermanos Marco y Sabrina Taddei, junto con Luca Ugolini, por ahorrar en los costes de una cuenta Premium. La compañía cerró en julio de 2018 una ampliación de capital de 630.000 euros, liderada por Samaipata, el fondo europeo de venture capital especializado en marketplaces y marcas digitales, que ha permitido, entre otros, la internacionalización de la startup italiana.

Actualmente está desarrollando una aplicación para iOS y Android que estará disponible en junio de 2019.

Sobre Together Price

Together Price es una startup de origen italiano que permite compartir los gastos de suscripciones premium digitales tales como Netflix, Spotify, Apple Music, entre otras. Fue fundada en 2016 por los hermanos Marco y Sabrina Taddei junto con Luca Ugolini y cuenta ya con más de 250.000. En 2019 comienza su internacionalización después de levantar una ronda de financiación de 630.000 euros liderada por el fondo europeo de venture capital, Samaipata.

