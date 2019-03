Nuevos deportes de Aventura para disfrutar esta Semana Santa en Jaire Aventura Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:12 h (CET) La empresa Jaire Aventura dispone de nuevos deportes de aventura para esta Semana Santa Esta Semana Santa viene cargada de novedades y por ello Jaire Aventura , empresa pionera en deportes de aventura en Asturias ha preparado nuevas actividades y deportes para una Semana Santa espectacular.

Entre las actividades más demandadas se encuentra el Descenso del sella donde la empresa de Jaire dispone de la rampa más grande y emocionante de todo el río sella. Los aventureros pueden elegir salir desde la rampa o bien desde la salida habitual. Esta rampa es exclusiva y únicamente para los clientes de Jaire Aventura, no hay otra rampa igual en el descenso del sella.

Otro de los deportes estrella es el rafting en Asturias debido a que Asturias es un referente mundial de este deporte. Los aventureros descienden el río en lanchas neumáticas tripuladas por un guía profesional experto en el descenso. La actividad consta de una duración de 2 horas. Para realizar dicha actividad es imprescindible saber nadar.

Canoa Raft: Este deporte acuático está destinado a aquellas personas que siempre quieren más, osea se, para aquellas personas que el descenso del sella en canoa se le quedado corto. Es un deporte lleno de diversión, ideal para descargar grandes dosis de adrenalina. Los aventureros van subidos en una canoa hincable y descienden por las aguas más bravas del río, aprovechando el agua del deshielo y los desniveles del río. Deporte cada vez más demandado en las despedidas de soltero en Asturias.

Otro deporte estrella es el Descenso de cañones o barrancos en Asturias, donde Jaire Aventura es Campeón de España en Descenso de barrancos en el año 2011, ganadores también de la IV prueba del campeonato de España de Barrancos en el 2012 y campeones nuevamente en el descenso en el año 2013. Otros premios ortogados son de Campeones de Europa en individual y pareja en el año 2016 y Campeones de cañones en la niebla en México en el año 2016. Por los que las personas que decidan practicar dicho deporte en Asturias van a estar acompañados por grandes profesionales.

Espeleobarranquismo: Deporte que combina el descenso de barrancos con la espeología y permite recorrer increíbles cuevas.

Otra de las novedades para esta Semana Santa es el Splatmaster, que es el paintball más divertido para niños y no tan niños, se practica con una serie de marcadores especiales que no hacen daño. Para contratar estos deportes de aventura, la empres de Jaire dispone de su propia agencia de viajes en Asturias donde se pueden efectuar las resevas.

Ir a Asturias esta Semana Santa y practica Vida.

