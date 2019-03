Bodega de los Secretos: el oasis subterráneo de Madrid Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:55 h (CET) Bodega de los Secretos es un restaurante ubicado a 5 minutos de la estación de Atocha de Madrid y en el que poder disfrutar de una exquisita cocina mediterránea de vanguardia en un ambiente sin igual: unas cuevas con hornacinas y pechinas ornamentadas del s. XVII. Un oasis subterráneo en el centro de Madrid, un espacio en el que desconectar del frenesí de la gran ciudad y alejarse del mundanal ruido, y todo ello acompañado por una gastronomía de primera El restaurante Bodega de los Secretos está situado en la bodega más antigua del centro de Madrid. En los últimos años fue restaurada minuciosamente hasta convertirla en lo que es hoy: un restaurante con un ambiente característico para pasar en él comidas y veladas de ensueño, un auténtico oasis en la capital. Sus cúpulas y hornacinas de piedra dan un toque de misterio al restaurante, a la vez que alguna de ellas conforma afables reservados, en los que el comensal hallará la tranquilidad tan difícil de encontrar, a veces, en la gran ciudad.

Los inicios de la infraestructura de Bodega de los Secretos se remontan al s. XVII, cuando se construyó la primera galería que ofrecía las condiciones idóneas para poder madurar y conservar vino en la zona. Años más tarde, los monjes de la orden de San Felipe Neri ampliaron esta bodega dotándola de galerías con forma de claustro, repletas de cúpulas, hornacinas etc. que se conservan a día de hoy.

En la actualidad, Bodega de los Secretos es un acogedor restaurante que cuenta con una carta basada en la gastronomía mediterránea de vanguardia, empleando siempre ingredientes de la más alta calidad.

Entre sus entrantes destacan: el Pulpo braseado sobre muselina de patata trufada y aceite de pimentón de la vera, las Croquetas cremosas de jamón ibérico, el Dúo de tartar de atún Japonés y Mexicano o el Trío de MiniSteakTartar con matices de trufa, anchoa y wasabii.

El Risotto cremoso de boletus y espárragos trigueros o los Raviolis de setas o de calabaza con su salsa secreta constituyen otra de sus exquisitas sugerencias para el paladar. Irresistibles, ¿verdad?

Si se continúa buceando en la suculenta carta, se encontrará el apartado “De la mar al plato”, en el que hacen su aparición diferentes opciones, todas ellas igual de exquisitas: Corvina confitada a baja temperatura, Tataki de atún rojo Balfegó con sésamo y espuma de ajoblanco o el Lomo de pez mantequilla horneado. Aunque si se es un forofo de las buenas carnes, la selección de Bodega de los Secretos no defraudará: Solomillo de ternera con salsa de moixernons y verduritas, Rulo de rabo de toro con salsa de garnacha y muselina de patata, Steak tartar de buey etc.

Y, como colofón: los riquísimos postres. Una cuidada selección que incluye delicatesen como el Coulant templado de chocolate y frío de mango, el “Tiramisú Jack Sparrow”, la Tarta de Cheescake sobre base de galleta crujiente o la Copa de yogurt cremoso con puré de frutos rojos, entre otros.

Bodega de los secretos es un restaurante del centro de Madrid ubicado en unas bodegas rehabilitadas del s. XVII. En él la cocina es de vanguardia mediterránea y llama la atención su espacio, que hace sentir al comensal en un oasis en pleno centro de la ciudad. Sus paredes están repletas de hornacinas, cúpulas, arcos y pechinas ornamentadas.

Su oferta gastronómica la componen entrantes de todo tipo, una exquisita selección de carnes, pescados y arroces y una deliciosa carta de postres para terminar cualquier comida o velada de la mejor de las maneras.

