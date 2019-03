Lo nuevo de Rioja de Salvat & Peciña Wines para las madres Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:59 h (CET) Primus Hondo D.O Rioja es un vino tinto rico en matices, redondo en boca y más fresco que los rioja tradicionales A las madres hay que mimarlas, agradecerles todo el esfuerzo y dedicación que ponen en su día a día para cuidar de los suyos, porque madre sólo hay una. Por ello, Salvat & Peciña Wines propone el regalo perfecto para este Día de la Madre: su vino artesanal Primus Hondo D.O. Rioja 100% tempranillo, el primero que ha elaborado la compañía vinícola. Producido en ediciones limitadas (4324 botellas), este vino se distingue por ser natural, con poca enología y tecnología, y de sabor mucho más fresco que los rioja tradicionales, normalmente de estructura más amaderada.

Viñedos de más de 40 años a 500 metros de altura en San Vicente de Sonsierra (Rioja Alta) dan origen a este vino, una propuesta muy versátil, ideal para acompañar desde aperitivos hasta postres sin perder su esencia ni fuerza. La mineralidad característica de la zona donde nace lo convierte en un vino que entremezcla toques de frescura y sabor con lo mejor de la tradición de la Rioja Alta. En boca, se presenta con un retrogusto agradable, redondo y sedoso, lo que invita a seguir disfrutándolo hasta el último sorbo.

El buen resultado del vino Primus Hondo se debe a al cuidado proceso de elaboración que hay detrás de la compañía vinícola, que controla todos y cada uno de los pasos para garantizar la mejor calidad de producto.

Pisado de uva y recogida selectiva a mano

18 meses en barricas de segundo uso (2-3 años)

Barricas de roble americano las duelas, y francés para las tapas con tostado medio plus

2 trasiegas por decantación (4 y 9 meses)

6-8 meses en botella

Edición limitada: 4.324 botellas Nota de cata

Uva despalillada y estrujada, posteriormente fermentada durante 16 días en depósito de acero inoxidable con temperatura controlada (24 - 26o ) y una maceración de 2 días. Después, descansa dos meses en un depósito de piedra.

2a fermentación: fermentación maloláctica en acero inoxidable

Graduación: 13.5 %

A la vista: un color rojo picota con ribete aún violáceo pero en transición al rubí, pues ha estado 16 meses en barrica.

En nariz: recuerda a la fruta fresca, madera ligeramente tostada y un ligero toque balsámico muy elegante. Predominio de la fruta roja sobre la madera de manera equilibrada. Surgen notas de crianza como el cacao, especias como la canela y el clavo, y unos tostados ligeros en armonía con pinceladas florales de violetas.

En boca: resulta amable, redondo y sedoso, con los taninos bien pulidos gracias al tiempo en botella previo a su comercialización.

Por su estructura: mantiene el clasicismo de la Rioja pero con un ligero toque de modernidad. Es un vino que provoca muy buenas sensaciones desde el principio pero que no deja de evolucionar en positivo una vez servido.

Temperatura de consumo: 15º/18º C, sin necesidad de decantar. Se recomienda ver la evolución aromática desde el descorche hasta su reposo en la copa.

Un poco de historia

Salvat & Peciña Wines, winecrafters

Salvat & Peciña Wines es una compañía de vinos formada por el enólogo Pedro Peciña y el empresario Santiago Salvat. Elaboran sus vinos de forma tradicional para garantizar la mejor calidad de la uva y sus producciones son ediciones limitadas. Las viñas están situadas en San Vicente de la Sonsierra (Rioja Alta). Todo el proceso de elaboración es realizado a mano, cuidando y siguiendo el viñedo de forma sostenible, para garantizar el resultado óptimo deseado en calidad de uva frente a la cantidad.

El proyecto contempla hacer vinos en diferentes denominaciones de origen, pero siempre con la filosofía de tiradas limitadas que cumplan con los condicionantes de calidad y proceso establecidos.

Ahora, la bodega Salvat & Peciña Wines ha dado el salto internacional y se está haciendo un espacio en México, país donde la variedad de vino Rioja resulta muy valorado y existe mucha tradición gastronómica. Allí, la compañía tiene presencia con Primus Hondo en los reconocidos restaurantes Centro Bar, Portal Allende, Umaran y Ocre de San Miguel de Allende (Guanajuato); y en Les Moustaches y Atalaya de Ciudad de México.

www.salvatandpecinawines.com

IG: @salvatpecinawines

Telf. Att. al cliente: 671422519

Mail: info@salvatandpecinawines.com

Para más información e imágenes:

Responsable de prensa: Marc Roca

marc@globecomunicacion.com

