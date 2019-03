La empresa de palets, Reciclajes Moa ha conseguido la confianza de más de 600 empresas Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:19 h (CET) Reciclajes Moa es una empresa que se encarga de la compra, la venta y el reciclaje de palets, y gracias a los servicios que ofrece y a la calidad de ellos, se ha conseguido posicionar como una de las empresas líderes en el sector, consiguiendo de esta forma la confianza de más de 600 empresas Si se habla de palets, una de las empresas que vienen a la mente es Reciclajes Moa, ya que es una empresa muy importante en toda la provincia de Barcelona que tiene su sede en Barberà del Vallès pero que ofrece sus servicios en todas las ciudades de alrededor, gracias a que cuentan con todo el transporte necesario, como, por ejemplo, los camiones, que les permite trasladarse de un lugar a otro de Barcelona con la máxima agilidad posible.

La rapidez de los servicios que ofrecen, sin ninguna duda, es uno de los principales motivos que han hecho que la empresa de palets, Reciclajes Moa, consiga la confianza de más de 600 empresas muy distintas entre ellas, ya que los palets son un producto que se utiliza en muchos tipos de empresas del sector industrial, debido a que es un producto muy útil tanto a la hora del almacenar productos como a la hora de transportarlos de un lugar a otro.

Pero la rapidez no es el único motivo que ha conseguido este gran éxito de la empresa, sino que hay muchos otros, como por ejemplo la calidad de sus servicios, ya que ofrecen un servicio totalmente integral, es decir desde la fabricación de palets, hasta la venta, pasando por el reciclaje y la construcción de ellos. Además, todos estos servicios siempre los ofrecen a un precio muy competitivo, ya que una de las bases de su filosofía es que no es necesario poner precios altos para ofrecer calidad.

Además, siempre se adaptan a todas y cada una de las empresas que acuden en busca de ayuda a su empresa. Es decir, no siempre el tipo de palet más popular que es utilizado en la mayoría de empresas, se adapta a las necesidades de una en concreta, por esta razón, lo que hacen es ofrecer un servicio de personalización de palets, es decir que hacen un estudio previo de lo que necesita cada empresa, y de esta forma pueden fabricar el palet perfecto para ellos que se adapta al producto que ofrecen y a sus infraestructuras.

Por último, otra de las características a destacar de la empresa de palets, Reciclajes Moa, es el gran compromiso que tienen con el medio ambiente, intentando ser siempre respetuosos con sus productos y con los procesos que realizan.

Página web: https://reciclajesmoa.com

Dirección: Avenida Torre d'en Mateu, 86

08210 Barberà del Vallès

Teléfono: 937197971

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.