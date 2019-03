Sevilla y Valencia se enfrentan en el Pizjuán por entrar en Champions

Los equipos de la liga española llegan a la 29º jornada de la temporada centrados en cumplir sus respectivos objetivos: la salvación, plazas europeas o el título. Quedando apenas nueve encuentros, el campeonato muestra una igualdad inaudita en los últimos años, lo que indica que la Liga Santander goza de buena salud hoy en día.



El domingo a las 16:15 h. juegan el Sevilla y el Valencia en el Sánchez-Pizjuán en el que probablemente sea el partido que más expectación genera de la jornada. Los de Joaquín Caparrós no atraviesan precisamente el mejor momento de juego y de resultados de la temporada, y el cambio de entrenador y la eliminación europea pueden contribuir a que el Valencia consiga llevarse un buen resultado de Nervión. Los de Marcelino llegan a tono físicamente y en un mes que ha sido muy especial para la afición valencianista debido al centenario del club.



Girona-Athletic

El primer partido tendrá lugar el próximo viernes 29 en Montilivi con el duelo que enfrentará al Girona con el Athletic Club de Bilbao. Los locales tratarán de darle una alegría a su afición, que no disfruta de una victoria en campo propio desde el pasado 27 de octubre frente al Rayo Vallecano. Los vascos son conscientes de que un conseguir un billete para la Europa League pasa por ganar ante rivales así. Y es que, en el caso de que el equipo rojiblanco consiguiera los tres puntos mañana, dormiría a seis de la segunda máxima competición europea de clubes.



Barça-Espanyol

El sábado a las 16:15 se darán cita en el Camp Nou el Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Espanyol. El derbi de la ciudad Condal enfrentará a dos equipos muy distanciados en la tabla y con objetivos muy diferentes: el Barça busca cerrar el título liguero cuanto antes y no puede permitirse pinchar en casa ante el Espanyol, que se encuentra 13º en la tabla, a once puntos del descenso y a nueve de Europa. Los pericos quieren conseguir el triunfo en Can Barça, que se les resiste desde la temporada 2008-2009.



Celta-Villarreal

El siguiente encuentro de la jornada se juega en Balaídos. Celta y Villarreal, dos equipos cuyos objetivos a principio de temporada se centraban en conseguir estar en la parte alta de la clasificación, lucharán por tres puntos que les den oxígeno para salir de la zona baja de la Liga.