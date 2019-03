Fersay analiza cómo reducir la factura de electricidad en los hogares españoles Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:03 h (CET) La idea de revisar la factura de electricidad no resulta precisamente tentadora para la mayoría de familias españolas. Hoy, Fersay analiza cómo los nuevos avances tecnológicos en el campo de los dispositivos inteligentes y los nuevos modelos de electrodomésticos y aparatos energéticamente eficientes pueden permitir a las familias reducir sus gastos a final de mes "Gastar menos electricidad es una de las principales preocupaciones de muchas familias, pero no todas las soluciones valen para todos los casos. Cambiar de golpe los electrodomésticos más importantes de un hogar, como la nevera, la secadora, la lavadora, el lavaplatos y el lavavajillas puede suponer un coste imposible de asumir para una familia que lucha mes a mes por cuadrar sus ingresos y sus gastos", mantienen los expertos de Fersay.

En este sentido, desde la central de Fersay, principal compañía de repuestos para electrodomésticos a nivel nacional, recomiendan que el cambio a electrodomésticos energéticamente eficientes se haga lo antes posible, pero de forma paulatina y calmada, acorde a las posibilidades de cada hogar.

"Más allá de cambiar a electrodomésticos energéticamente más eficientes, hay diversas medidas que las familias pueden tomar a fin de reducir el consumo de electricidad sin tener que invertir su dinero, como mantener apagado y desenchufado todo lo que no esté en uso, usar el lavaplatos en vez de fregar a mano, secar los platos al aire, no abrir el horno mientras esté cocinando salvo cuando sea estrictamente necesario o apagar los fuegos un poco antes de que la comida esté totalmente hecha", explican.

Y es que según los expertos de Fersay, lavar la vajilla en el lavaplatos permite ahorrarte cada año 20.000 litros de agua; secar los platos al aire reducirá el consumo de electricidad del lavavajillas en hasta un 50 por ciento; abrir el horno apenas un par de segundos mientras está en funcionamiento bajará la temperatura del interior en 25 grados y usar un ventilador en vez del aire acondicionado requerirá de un 90 por ciento menos de consumo de electricidad para mantenerse cómodo.

"No obstante, es en los dispositivos inteligentes donde más margen de mejora observamos desde hace unos años. La posibilidad de controlar qué temperatura hay en nuestro hogar en cada momento con un termostato inteligente, o de apagar o encender las luces a placer desde cualquier lugar y en cualquier momento con sólo con pulsar un botón en una app de tu teléfono móvil, permite a las familias reducir hasta un 20 por ciento de su gasto en electricidad a largo plazo, a costa de una pequeña inversión en comparación", concluyen los expertos de Fersay.

