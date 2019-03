Albox se ha convertido en uno de los primeros Municipios Smartcity de España gracias a Cambium Networks Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 14:51 h (CET) El sistema de video vigilancia permite un control del tráfico de vehículos más eficiente y el óptimo cumplimiento de la normativa. La Red Municipal Inalámbrica se conecta con el Centro de Control de Seguridad, situado en la Sede de la Policía Local e incluye servicios de Megafonía IP, que permiten interaccionar con los ciudadanos en cada zona y realizar avisos de interés El ayuntamiento de Albox, en Almería, se ha convertido en uno de los primeros Municipios Smartcity de España. El proyecto, basado en el despliegue de una Red Municipal Inalámbrica, desarrollado por Next Comunicaciones con tecnología de Cambium Networks, permite mejorar la movilidad en determinadas zonas del municipio, gracias a una red de cámaras y un sistema de megafonía IP, además de ofrecer acceso WiFi gratuito a los vecinos.

El sistema de vídeo vigilancia permite un control del tráfico de vehículos más eficiente y el óptimo cumplimiento de la normativa. La red de cámaras capta imágenes de las vías de circulación y de las matrículas de los vehículos que las transitan creando un registro para detectar, en tiempo real o en un momento determinado, infracciones de tráfico y seguridad vial.

La Red Municipal Inalámbrica se conecta con el Centro de Control de Seguridad, situado en la Sede de la Policía Local e incluye servicios de Megafonía IP, que permiten interaccionar con los ciudadanos en cada zona y realizar avisos de interés. Asimismo, ofrece Acceso WiFi gratuito a los vecinos, lo que sitúa al Municipio de Albox, como uno de los primeros en incorporarse a la iniciativa europea WiFi4EU, cuyo objetivo es que, en 2020, todos los espacios públicos de la UE ofrezcan acceso a Internet gratuito.

La Red Municipal Inalámbrica de Albox está basada en tecnología de Cambium Networks que incluye sistemas Punto Multi Punto (PMP) -epmp2000 y Force 180- y soluciones Punto a Punto (PTP) del fabricante. La red soporta todo el tráfico generado por los dispositivos y sistemas instalados, cumpliendo las expectativas de ancho de banda y estabilidad de servicio.

Para el acceso al WiFi púbico de los ciudadanos también se optó por soluciones Cambium Networks con los puntos de acceso de exterior E500 con certificación IP67, un solución robusta y perfecta para SmartCities, WiFi público y que se implanta también en entornos de exteriores muy agresivos como Industria así como Educación y Sanidad.

La red dispone de más de 20 estaciones con este servicio y también conecta esta infraestructura con una barriada situada a 9 kilómetros para darles servicio de acceso de alta velocidad. En el desarrollo del proyecto han colaborado Next Comunicaciones, Almerimatik, Wifidom y Cambium Networks.

Acerca de Cambium Networks

Cambium Networks es un proveedor global líder en soluciones inalámbricas confiables que conectan lo que está desconectado – personas, lugares y cosas. A través de su extenso portafolio de plataformas de banda ancha y banda estrecha inalámbrica, confiable, escalable y segura, Cambium Networks hace posible que todos los proveedores de servicio e industrias, operadores de redes empresariales y gubernamentales construyan conexiones asequibles, confiables y de alto desempeño.

La compañía actualmente tiene más de seis millones de radios implementados en cientos de redes en más de 150 países. Sus oficinas principales se encuentran en Rolling Meadows, IL, y cuenta con centros de Investigación y Desarrollo (R&D) en EE.UU, Reino Unido e India. Cambium Networks vende a través de un amplio número de distribuidores de confianza. Para más información, visitar:

http://www.cambiumnetworks.com/

www.connectingtheunconnected.org

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Appfutura, la mejor plataforma para contratar empresas de IT y marketing La empresa catalana es una de las mejores opciones que tenemos en la actualidad para contratar las mejores empresas de IT y marketing ​El negocio del traspaso en España, cosas que debes saber Un factor importante es la relación existente con el personal que trabaja en el negocio que estás por comprar La Fundación Feníe Energía presenta la plataforma ¿Por qué sube la luz? Taller de neumáticos: Merkagoma facilita una guía de actuación en caso de pinchazo La empresa de palets, Reciclajes Moa ha conseguido la confianza de más de 600 empresas