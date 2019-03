Royal Hideaway Sancti Petri, uno de los mejores hoteles de playa de Europa, por los World Travel Awards Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 14:55 h (CET) El hotel, galardonado como el Mejor Spa Resort de Europa por los World Luxury Hotel Awards 2018, está nominado por sus magníficas instalaciones y localización en primera línea de La Barrosa, considerada una de las 10 mejores playas de España El Hotel Royal Hideaway Sancti Petri, miembro de Barceló Hotel Group no es la primera vez que recibe el reconocimiento de los World Travel Awards, considerados los “Oscars del Turismo”. El hotel ha sido galardonado como Mejor Spa Resort de Europa en los World Luxury Hotel Awards 2018 y en 2017 por los World Travel Awards en las categorías Mejor Spa Resort de España y Mejor Suite de Hotel por lo que esta nominación como Mejor Hotel de Playa de Europa no hace sino incrementar el posicionamiento del Royal Hideaway Sancti Petri como uno de los mejores resorts de Europa.

Considerado como un establecimiento líder en los ámbitos de la belleza y el bienestar, este resort afianza su posición entre los mejores hoteles al recibir la nominación en unos premios muy importantes a nivel mundial. El Royal Hideaway Sancti Petri traslada al trópico a cualquiera que lo visita a través de su original arquitectura, que se une con la naturaleza de sus 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales. Sus suites y zonas comunes permiten disfrutar de un fantástico telón de fondo como es la playa de La Barrosa, considerada como una de las diez mejores playas de España según los Traveller’s Choice de TripAdvisor.

Instalaciones dignas del Mejor Resort

Este Resort posee el spa más grande de Andalucía: 3.650m2 divididos en dos plantas con bañeras de hidromasaje, circuitos de aguas, duchas de sensaciones, piscina climatizada, sauna, baño turco, terma romana, camas de calor, baños de contraste y unas magníficas suites de belleza donde se realizan los tratamientos más pioneros.

Royal Hideaway Sancti Petri cuenta además con la denominada Sky Wellness Terrace, un centro de belleza oriental al aire libre con cinco cabinas abiertas, mecidas por la brisa marina y con vistas al Atlántico y a los jardines tropicales. En ellas se desarrollan tratamientos de origen chino que se completan con el ritual del té, creando una propuesta integrada entre bienestar interior y exterior.

Un hotel entre los mejores del país gracias también a instalaciones como el Café Saigón, un nuevo espacio gastronómico que acoge los conceptos de Asian Food & Siddharta Lounge, así como restaurantes al aire libre como su nueva Brasería con vistas al mar, o Sunset Cocktails & More, una coctelería perfecta para disfrutar de las mejores puestas de sol gaditanas. A destacar, el original Atunante (por amor), un restaurante experiencial enteramente dedicado al atún rojo de almadraba, en el que las sensaciones confluyen a través de la combinación entre gastronomía, música y emociones.

En su entorno se encuentran imponentes campos de golf y zonas de ocio, todo enmarcado en un paisaje sinigual. Así, el hotel se considera un oasis en pleno sur de España que transporta a lugares lejanos a través de su decoración y servicios.

Suites donde vivir grandes experiencias

Todas las habitaciones del hotel responden al premiumness que lo cataloga como Royal Hideway, especialmente sus tres suites temáticas: Africana –de inspiración étnica-, Balinesa –con una decoración que transporta al trópico-, Vanguardista –de estilo ecléctico y exquisito- y, cómo no, su Suite Presidencial, ganadora de los World Travel Awards en anteriores ocasiones. Cuenta con dos dormitorios, salón, vestidores y una terraza con salón, barbacoa, bañera de hidromasaje y piscina, e impresionantes vistas al Atlántico.

Acerca de los World Hotel Awards

Los World Travel Awards reconocen, cada año, la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hospitalidad a nivel mundial. Los ganadores se eligen mediante un riguroso sistema de parte del público y un grupo independiente de asesores del sector turismo.

