TSB factura 160 millones y prevé un crecimiento del 8% en 2019

jueves, 28 de marzo de 2019, 14:23 h (CET) La compañía de paquetería industrial sigue creciendo y cierra 2018 con una facturación de 160 millones de euros, incrementando cerca del 7% respecto al ejercicio anterior. La previsión de crecimiento hoy en día es de un 8% para 2019 y muy pronto inaugurará una nueva nave en Madrid con una inversión que roza los 16 millones de € TSB, referente en el sector de paquetería industrial, transporte y logística, ha cerrado el ejercicio de 2018 con un crecimiento de casi el 7% respecto al ejercicio anterior y una facturación de 160 millones de €. Esta cifra afianza el crecimiento sostenido de la empresa en los últimos años y prevé crecer un 8% más en 2019.

Además, la compañía inaugurará muy pronto una nueva plataforma de “cross-dock” en San Fernando de Henares (Madrid) con una superficie de terreno de más de 50.000 m2, que se añade a la ya existente en Camarma de Esteruelas, con una inversión de cerca de 16 millones de euros. De esta forma, las cifras globales en Madrid representan: 75.000 m2 de superficie, 26.000 m2 construidos y 130 muelles de carga y descarga. TSB también está posicionada en Valencia para ampliar superficie, pero aún sin fecha concreta.

Todo ello favorecerá seguir con el buen desarrollo de la compañía y así poder cumplir todas sus previsiones. Ya en 2016, la compañía dio el primer paso de esta ampliación de negocio añadiendo una nueva plataforma “cross-dock” en Castellbisbal (Barcelona), en una superficie de 40.000 m2 de terreno y 20.000 m2 de almacén con 93 muelles de carga.

Dentro de su plan estratégico 2018-2021, TSB pretende optimizar recursos y generar mayores sinergias en los procesos dentro de la compañía con la intención de ser cada vez óptimos y seguir creciendo, aunque “crecer no es nuestro principal objetivo ni tampoco una obsesión, sino una consecuencia de hacer las cosas bien”, afirma Pere Cristóbal, Director General de la compañía.

TSB cuenta con 52 delegaciones repartidas en España y Portugal y da servicio también a nivel internacional con un equipo de más de 1.000 personas que ejercen una atención personalizada a todos sus clientes. El secreto del éxito de la compañía es apostar siempre por la calidad y ofrecer el mejor servicio. Para hacer gala de ello, cumple una ratio de efectividad de un 98% en los cerca de 3 millones de expediciones que realizan al año, los más de 8 millones de bultos y 700 millones de kilos que reparte.

La compañía, que lleva 52 años en el sector, centra el 85% de su actividad en el transporte ibérico (España y Portugal), un 12% es internacional y el 3% del resto de su negocio lo desarrolla dentro del área logística.

TSB despliega su actividad también por aire y mar, desde los puertos de Asia hasta cualquier destino de Europa. Ofrece una gestión integral con trazabilidad total y segura de todas sus expediciones mediante un tracking al cliente. De este modo, contribuyen a una mejor calidad de servicio informando en todo momento del curso del pedido a través de su portal web.

Está fuertemente comprometida con el medio ambiente, prueba de ello es que en el último ejercicio se han registrado 2,165.654 Kg menos de CO2 emitidos respecto al año anterior, a través del servicio de transporte intermodal.

Sobre TSB

TSB es una empresa fundada en 1967 en Sabadell (Barcelona) y ya consolidada en el sector como red nacional desde 1980. Casi 20 años después, inicia rutas mercantiles a Portugal y en 2004 empieza su expansión internacional. En 2010 pasa a ser operador integral global.

Posee una completa red de 52 delegaciones y 18 centros logísticos conectados de forma permanente a través de plataformas tecnológicas. También amplia red de corresponsales y especialistas en transporte de mercancías y logística, y son expertos en el transporte de carga internacional por vía aérea, terrestre, y marítima.

TSB ofrece logística a medida y servicios de externacionalización, incluido el almacenamiento, acondicionamiento, recogida y embalaje en rutas por España, Andorra, Portugal, Italia, Francia, Suiza e Irlanda.

Dispone de una flota de 950 vehículos, 220 de ellos son de gran tonelaje, unas instalaciones de 150.000 m2 y genera más de 1.000 empleos directos en toda la península. Sede central está en Barberà del Vallés (Barcelona) desde donde desarrolla su actividad comercial y administrativa.

Para más información:

María José Vacas

616078204

mj.vacas.roldan@gmail.com

