Los españoles trabajan más de once millones de horas extras no retribuidas al mes Las horas extras que no se pagan a los trabajadores tampoco se cotizan a la seguridad social Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 28 de marzo de 2019, 18:22 h (CET) Los últimos datos del INE del cuarto trimestre de 2018 recogen que los trabajadores realizaron más de 6,4 millones de horas extraordinarias a la semana. Y, de estas, sólo se pagaron poco más de 3,4 millones, “lo que se supone que el 46% de las horas extras semanales no se retribuyeron a los trabajadores”, señalan los expertos.



En base a estos datos desde la compañía calculan que mensualmente los trabajadores realizaron 11.848.000 horas no pagadas “que, por tanto, tampoco cotizaron a la seguridad social”, detallan. Una situación que para Inmaculada Santisteban, cofundadora de la compañía Tramitapp, “puede revertirse con el nuevo sistema de fichajes aprobado por el Gobierno, ya que esta obligatoriedad permitirá que los trabajadores tengan un registro efectivo del número de horas que han realizado y las empresas dispondrán de un mayor control para evitar sanciones”.



Los datos recogidos por el INE muestran también que de los más de 2,9 millones de horas semanales trabajadas y no pagadas, el 64% corresponde a labores realizadas por hombres. Así, las empresas dejan de retribuirles más de 1,8 millones de horas; mientras que, las mujeres realizan el 36% de las horas extras no pagadas semanalmente que ascienden a poco más de un millón.



Expertos afirman que estas cifras de horas trabajadas y no retribuidas perjudican no sólo a los trabajadores, que no reciben el salario que realmente les corresponde sino, también a las empresas que pueden enfrentarse a multas que alcanzan hasta los 187.515 euros. En este sentido, recuerdan que las empresas disponen de dos meses para implantar el registro de fichajes y advierten de que “el sistema debe ser exclusivo para esta función ya que los horarios o los calendarios laborales con los que habitualmente trabajan no son válidos para este caso”.



Los tres grupos de ocupación que más horas extras realizan a la semana.





En base a su ocupación, según el INE, el grupo de trabajadores que más horas extra realizó a la semana fueron los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, con más de 1,3 millones de horas. De las que 854.000 fueron no pagadas, es decir, el 65% del total de horas extras.



Le siguen los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores que trabajaron más de 1,2 millones de horas extras a la semana. Aunque, en este caso la mayoría de las horas se pagaron y quedaron sin retribución el 39% de ellas, algo más de 491.000 horas. Por último, los técnicos y profesionales de apoyo realizaron 860.000 horas extras a la semana de las que no se pagaron el 59%, 512.000 horas.



Los expertos recomiendan a las empresas que para adaptarse a la nueva normativa opten por sistemas telemáticos como el que permite su aplicación ya que puede implementarse en 24 horas gracias a que trabajan en la nube. Con esta aplicación los empleados pueden registrar sus horas de entrada y salida a golpe de clic a través de sus teléfonos inteligentes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tres de cada cuatro retailers planean invertir en inteligencia artificial este año Más de la mitad de los consumidores están dispuestos a cambiar de marca si ésta no hace esfuerzos para personalizar sus productos o las experiencias que ofrece Generar confianza Más allá de vender, tenemos que seducir, generar confianza, haciendo que el cliente esté emocionalmente más vinculado con nosotros Trabajar en equipo Los mejores team players gestionan los conflictos, para ello, son muy asertivos Dos de cada tres trabajadores en la Comunidad Valenciana tienen problemas para conciliar vida laboral y personal Este porcentaje se dispara hasta el 80,5% cuando el colectivo encuestado se reduce a solo mujeres con hijos y/o cargas familiares En España, tres de cada cuatro travel managers son mujeres Actualmente la tecnología juega un papel fundamental en el sector