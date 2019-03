Anytime Fitness ‘da el primer golpe’ en Zaragoza Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 12:25 h (CET) La cadena de gimnasios inaugura hoy un club de 700 metros cuadrados en pleno centro de la capital aragonesa. A los mandos de este establecimiento, que operará como franquicia, estará el matrimonio formado por los emprendedores Antonio Gómez Peña y Tamara Heredia, cuyos planes pasan por implantar otros cinco clubes de la enseña entre este año y el que viene en el territorio Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.700 clubes repartidos por más de 30 países, da hoy un nuevo golpe de autoridad en el mercado español plantando bandera en Zaragoza, el que será su primer club en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ese gimnasio, con una superficie de 700 metros cuadrados y abierto casi las 24 horas: desde las 06:30 hasta la 1:30 todos los días, estará ubicado en pleno centro de la capital aragonesa, concretamente en el número 33 de la Gran Vía. Una zona en la que, según matiza este emprendedor, "hay poca oferta de gimnasios de calidad y sin embargo una muy alta afluencia de peatones y mucha visibilidad. La misión de Anytime Fitness es romper las barreras que separan a la gente real de un estilo de vida saludable. ¿Por qué no empezar por traerles un gimnasio excelente a su barrio?"

Gómez Peña y Heredia, su mujer y socia en este proyecto, han puesto en marcha Anytime Fitness de Zaragoza, con el que crearán 7 puestos de trabajo entre directos e indirectos, para dar servicio a un perfil de usuario "con poca experiencia deportiva. Personas que quieran mejorar su salud con un trato cercano y familiar, beneficiándose del asesoramiento personalizado que van a ofrecer todos los profesionales que conforman este proyecto", explica.

Con maquinaria de la marca Life Fitness, dotada de los servicios de Netflix y Spotify, el Anytime Fitness de Zaragoza ofrecerá clases para todas las edades, instalaciones para los amantes del cardio, del peso libre y entrenamiento funcional, así como clases de alta intensidad. En el programa de este centro figuran clases de ciclo indoor, yoga, pilates, HIIT, core o zumba, entre otras actividades. "Tenemos un público objetivo muy amplio, por lo que seremos muy dinámicos añadiendo las últimas tendencias y contando con un servicio de clases virtuales para las horas de menor afluencia de usuarios", sostiene Gómez Peña.

Este franquiciado compaginará la gestión del Anytime Fitness de Zaragoza con su actividad profesional actual. Ingeniero Civil de formación, con un postgrado en Gerencia de Proyectos y un máster en Gestión de Empresas Constructoras, Gómez Peña trabaja en el sector de la promoción inmobiliaria y la construcción.

Su mujer y socia, Tamara Heredia, tiene formación en Administración de Empresas, un área al que consagra su actividad profesional junto con la de las Relaciones Públicas. Ambos emprendedores han decidido apostar ahora por el fitness con el objetivo de "diversificar nuestras áreas de negocio y aportar nuestro granito de arena a favorecer la calidad de vida de las personas."

Una diversificación que han querido hacer dentro de una franquicia y más concretamente de la mano de Anytime Fitness, de cuya existencia –sostienen- supieron por Internet. "Somos padres de familia numerosa y queremos un mañana mejor para nuestros hijos. Cuando conocimos Anytime Fitness, lo que más nos gustó fueron los valores de su modelo de negocio, centrado en gimnasios de conveniencia, con un trato muy cercano que pretenden hacer entender a las personas de a pie, como nosotros, que la apuesta por una vida sana es el único modo de llegar a la madurez y senectud de una manera digna. Queremos compartir muchos años de vida con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos,etc. y ojala los hijos de los hijos de nuestros hijos. Deseamos lo mismo para todas las personas que vengan a entrenar a nuestros clubes, concienciándoles de la importancia de elegir un estilo de vida saludable, independientemente de cuál sea su edad en el momento de inicio", explica Gómez Peña.

Seis franquicias en dos años

Los planes de ambos emprendedores con Anytime Fitness no se acaban en este primer club de Zaragoza; a día de hoy ya trabajan en la apertura de dos clubes más en Figueras y Alicante, que abrirán sus puertas en los próximos meses. Gracias al soporte constante de la franquicia, este nuevo franquiciado eligió Anytime Fitness porque "ofrece muchas facilidades que hacen posible operar varios clubes al mismo tiempo y plantea un rápido retorno de la inversión".

Dichos clubes que encajan en sus planes de abrir cinco franquicias más este año. "Además de las dos aperturas en las que ya estamos trabajando, tenemos la vista puesta en otras regiones y estamos abiertos a cualquier localización que muestre cifras compatibles con nuestro negocio, estén donde estén", sostiene Gómez Peña, quien asegura que "todo el equipo de Anytime Fitness son muy buenos profesionales con los que siempre nos hemos sentido apoyados e informados".

La apertura de este Anytime Fitness de Zaragoza no es la última que la franquicia tiene previsto hacer antes de primavera. La americana quiere aumentar su presencia en el norte de la península, y reforzar su peso en las Comunidades Autónomas de Madrid y Andalucía, "abriendo mercado en poblaciones que a simple vista podrían parecer modestas pero donde sabemos que nuestro modelo encaja, aprovechando los mercados desatendidos por otros modelos mayores que el nuestro" – apunta David Abrahams, su Director Nacional de Franquicias. "Gracias a las herramientas de geomarketing con las que trabajamos y al conocimiento cada vez mayor, dado que nuestra franquicia no para de crecer tanto nacional como internacionalmente, auguramos un futuro de enorme éxito y liderazgo para nuestra franquicia. Nuestro techo en España supera los 250 clubes operativos en 5 años; en el mundo, los 20.000 clubes" – añade.

En total, de cara a este ejercicio, Anytime Fitness quiere superar los 70 gimnasios operativos en el mercado español. Actualmente la americana cuenta con 52 clubes abiertos y más de 45.000 socios en España, una cifra que supera en un 20 por ciento las expectativas que se había fijado para finales de 2018.

