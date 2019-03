30 madres community managers dan cobertura al eShow de Barcelona en redes sociales Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 11:24 h (CET) eShow es la mayor feria de Ecommerce, Marketing Online, Social Media, Mobile e Internet of Things de España. Mamis Digitales ofrece a las empresas más de 400 madres que trabajan de community managers compatibilizando el cuidado de los hijos con su vida profesional trabajando desde casa. Un grupo de más de 30 madres dio cobertura a eShow en redes sociales y a través del primer congreso virtual realizado por eShow Tania, Laura, Elena, Begoña, son solo algunas de las madres que forman parte de Mamis Digitales, la comunidad online exclusivamente para madres que las ha formado como community managers para que puedan trabajar desde sus casas gestionando las redes sociales de compañías privadas de toda España.

La historia de un trending topic

Una treintena de madres community manager se dieron cita en el eShow de Barcelona los pasados 11 y 12 de marzo para dar difusión en Twitter y Facebook a las más de 120 ponencias de 350 speakers nacionales e internacionales. Gracias a la publicación simultánea desde los distintos auditorios la etiqueta oficial del evento se convirtió en trending topic en a penas unas horas. Para algunas de las Mamis Digitales esa fue su primera vez.

El trabajo en equipo fue una de las claves más importantes del éxito. Las madres se organizaron en parejas de manera que las que tenían menos experiencia iban siempre acompañadas de una veterana. Cuando llegaban al auditorio se repartían las tareas. Mientras una de ellas transcribía una de las conclusiones del ponente la otra tomaba una foto o buscaba la mejor etiqueta para conseguir mayor difusión. Todo ello lo realizaron directamente desde el móvil. Billie Sastre, co-fundadora de Mamis Digitales declara: “Llevamos en el bolso tecnología más avanzada que la que se utilizó para llegar a la luna. ¿Por qué no utilizarla para reinventarnos profesionalmente y dar un servicio de calidad sin tener que renunciar a nuestra maternidad?”

Mamis Digitales aprovecha las oportunidades que ofrece Internet, el teletrabajo y la educación a distancia para poder aumentar las posibilidades de empleo las madres y poder conciliar el trabajo con la vida familiar.

El primer eShow Virtual reúne a más de 1.000 participantes

Este año, Mamis Digitales dio un paso más aprovechando una de las tendencias más prometedoras del panorama digital actual: los congresos virtuales. Para ello crearon un grupo privado de Facebook (eShowVirtual.com) al que se inscribieron más de 1.000 participantes que pudieron seguir el eShow a través de las vídeo-entrevistas a expositores y ponentes y emisiones en directo protagonizadas por las propias Mamis Digitales. Según Franc Carreras, co-fundador de Mamis Digitales “Las redes sociales son más sociales que redes. Por eso no se puede automatizar su gestión. Hay que poner cariño y atención en cada interacción y estas madres han demostrado saber hacerlo mejor que nadie”.

eShow proporciona oportunidades de trabajo para las madres

El 57% de las mujeres españolas afirma que ha tenido que renunciar a un trabajo por no ser compatible con su maternidad, como indica un estudio de elaborado por el IESE en colaboración con Laboratorios Ordesa. Sin embargo, iniciativas como la colaboración de eShow con Mamis Digitales contribuyen a generar oportunidades para las madres que ha escogido reinventarse en profesionales del marketing digital. Miriam, Mami Digital de octubre 2018 afirma: “Estar en el eShow me ha aportado tener el primer contacto con clientes y quedar incluso con aquellos que habían contactado conmigo y poder conocerlos personalmente en la feria.”

Acerca de Mamis Digitales (MamisDigitales.org)

MamisDigitales.org es una comunidad online exclusivamente para madres que utiliza una metodología creada por los fundadores de la plataforma, Billie Sastre y Franc Carreras, para convertirlas en community managers usando el móvil y ponerlas en contacto con empresas que necesiten gestión profesional de sus redes sociales. El objetivo es aprovechar tendencias como la tecnología móvil, las comunidades virtuales, el teletrabajo, la educación a distancia y la revolución laboral de los profesionales independientes para poder conseguir más oportunidades de empleo en las madres y mejor conciliación laboral para las familias.

Acerca de eShow

eShow es la mayor feria de Ecommerce, Marketing Online, Social Media, Mobile e Internet of Things de España. Se trata del mejor escaparate para ver en vivo y en directo las últimas soluciones de tecnología y las estrategias y casos de éxito más innovadores de la mano de un nutrido plantel de ponentes nacionales e internacionales, foros de debate, expositores y un buen número de actividades.

