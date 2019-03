Aumenta la demanda de servicios profesionales de saneamientos, según Blue Red Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 11:15 h (CET) El paso del tiempo y la realización de obras de manera precaria, han incrementado el número de encargos de servicios especializados de saneamientos. Blue Red Saneamiento, líderes del sector, desvelan las claves de este aumento de la demanda La burbuja inmobiliaria levantó muchas viviendas, edificios con sistemas de tuberías que cuentan ahora con más de diez años. Esa razón ha influido, sin duda, en que se perciba un incremento agudo de la demanda de servicios profesionales de saneamientos. Empresas como Blue Red Saneamiento, empresa líder en el sector de los saneamientos, concienciada con esta problemática, ha ampliado su flota de vehículos y maquinaria, lo que les permite realizar labores de desatranque urgente, para dar solución a los imprevistos que surgen en todo tipo de viviendas y construcciones.

Un sector marcado por los avances técnicos

Muchas de estas nuevas demandas se realizan actualmente vía web. "Hay un público joven, los millennials, que realizan todo vía web, hacen búsquedas urgentes y llegan hasta blueredsaneamiento.net. Desde allí nos llaman o nos escriben para que nos desplacemos", indican desde la compañía. "Es un factor tecnológico que nos permite conectar con jóvenes que acceden a su primera vivienda, resulta entrañable ver cómo su preocupación se convierte en alivio tras nuestra actuación".

No es la única tecnología que ha cambiado el sector. Actualmente, los avances técnicos permiten la inspección a fondo de tuberías mediante el empleo de cámaras, además de la localización del punto exacto de las roturas en tuberías ocultas bajo tierra. "Contamos con tecnología punta que nos posibilita actuar de la forma más certera y eficaz posible. Hoy en día podemos realizar análisis y seguimientos del estado de las tuberías con la precisión de un cirujano. De hecho, ya contamos con un aparato que nos permite arreglar tuberías sin obra, simplemente recubriendo la fuga con un material plástico".

Los clientes demandan servicios de saneamientos de calidad y rápidos. "Como consumidores, Internet nos ha acostumbrado a plazos más reducidos de tiempo, por eso elaboramos inspecciones técnicas que nos permiten abordar los proyectos de forma diligente y con un impacto mínimo". El factor estético aparece con fuerza en este incremento de peticiones. "Vivimos en la era de la información y las redes sociales, somos tremendamente visuales, el usuario demanda ya una reparación pulcra y si es sin obra, mucho mejor. Por eso, toda esta maquinaria de última generación es muy valorada", afirman desde blueredsaneamiento.

Solución a inconvenientes desde última hora

Este tipo de servicio da respuesta a averías que de forma repentina trastocan la vida diaria del usuario: atascos, malos olores, fugas etc. Suponen irremediablemente un gasto imprevisto para el afectado. En este sentido, muchos de los usuarios de los servicios de desatranques demandan además financiar los trabajos realizados.

Satisfacer la necesidad de liquidez inmediata es clave para todo comercio online hoy en día. De hecho, han surgido infinidad de herramientas en línea para aplazar pagos de este tipo. Estudios afirman que el sector del comercio español comienza a implementar este tipo de fórmulas. Lógicamente, esta urgencia se agudiza en un sector como el del saneamiento. Empresas como Blue Red Saneamientos ya han incluido facilidades en sus formas de pago: "siempre hemos sido conscientes de la naturaleza inesperada de nuestro servicio, pero también de su condición necesaria. Por eso nos hemos volcado en dar un servicio eficiente que añade financiación personalizada", explican desde https://blueredsaneamiento.net/.

