Sala Ars Teatre Barcelona presenta un cartel con más de 10 obras excepcionales

Sala Ars Teatre Barcelona se sitúa como unas de las referencias del ocio en Barcelona, presentando varios espectáculos de lujo para diferentes públicos y días, en unas semanas próximas a Semana Santa en las que la ciudad de Barcelona podrá disfrutar de espectáculos muy potentes de humor, magia, musicales e infantil La Sala Ars Teatre Barcelona, http://salaarsteatre.com/, es un teatro multisala situado en el carrer Jonqueres,15 de la Ciudad Condal, a pocos metros de la Plaza Urquinaona. Se trata de un joven espacio cultural en el que convergen diferentes representaciones teatrales divididas entre la Sala Teatre con shows de magia, humor, monólogos, musicales, etc., con obras infantiles y las actuaciones de diferentes estilos que se llevan a cabo en la Sala Café .

A partir de este próximo fin de semana, y para todo el mes de abril de 2019, la ciudad de Barcelona se encuentra de enhorabuena ya que la sala presenta un cartel de lujo para sus diferentes espacios, en los que se podrá disfrutar de shows de la talla de 'Hipnoerotic', un espectáculo de hipnosis erótica donde dejarse llevar, o 'Secretos' que sigue cautivando tras 8 temporadas de éxito y está en el Top 5 de los espectáculos más valorados en Atrapalo en Barcelona, ambas obras puestas en escena por el 1er premio de mentalismo de España y famoso Luis Pardo.

Toda la programación de la sala, con información sobre los 13 títulos de lujo que se cautivarán a los espectadores de jueves a domingo, está en en aparado de la web dedicado también a la compra de entradas a precios populares de la misma sala; http://salaarsteatre.com/programacio_teatre/ , y entre los que destacan los siguientes:

Destacan en la programación títulos tan sugerentes y divertidos como 'American impro History', 'Ligar en Barcelona' por el simpático Ramón LSD, 'En ocasiones veo idiotas', 'Satd Up Comedy' con 'Historias de un butanero' o 'El último barcelonés' con el humorista Esteban Puente. Además, Sergio Martín presentará 'Give 4!', un show dónde se puede comprobar que el humor y el dolor siempre van cogidos de la mano. Todas ellas acompañarán a los comentados shows de Luis Pardo en las próximas semanas.

Si a todo ello se le suman títulos como 'Lo puto mejor' de Enrique Macías, 'La Magia de Eugenio' con aproximaciones mágicas, 'La matinal del monólogo' con Jorge Santini, Dani Luna y sus invitados, 'Veganos', el musical de Anònims Produccions, 'Diario de un cuarentón', una explosión de comedia con 'Cupido perdón' en el que Carlitos mostrará que bonito es el amor...o no, 'The Magic Showman' de Mag Marín, 'Esta boca es mía' con Dani Perez, o 'Super Stack' con Daniel Córdona, o las infantiles de Magatzem Dars 'La Caputxeta i el Llop' y 'Els tres porquets'; no es de extrañar que Sala Ars Teatre Barcelona se ponga a la vanguardia del teatro en Barcelona para todos los públicos y que esté siendo tan bien valorada entre los asistentes.