Homexplorer lanza el primer asesor inmobiliario digital gratuito

jueves, 28 de marzo de 2019, 09:40 h (CET) www.homexplorer.es es un nuevo asesor inmobiliario digital, ofreciendo una plataforma gratuita e integral que facilita la búsqueda, análisis y toma de decisiones inmobiliarias, tanto para clientes particulares en busca de nuevo hogar, como para inversores profesionales en busca de activos con potencial de revalorización La crisis inmobiliaria sufrida en los últimos años ponía de manifiesto las notables carencias del mercado español en términos de conocimiento, transparencia y nivel de asesoramiento a compradores e inversores de todo calibre. Inmersos en un mercado con potencial infinito, las familias españolas abrazaban la adquisición de propiedades inmobiliarias como refugio especulador de sus ahorros, asesorados por el familiar o amigo de turno y las múltiples teorías sobre la bonanza y potencial futuro del mercado inmobiliario. El 'calentón' mediático y, sobre todo, la falta de información rigurosa en la toma de decisiones llevó a una burbuja inmobiliaria y financiera de amplio calado en la sociedad, y en buena parte del viejo y nuevo continente.

Años después, con un mercado otra vez en auge y ya próximo a sus máximos históricos, se cree que se tiene de nuevo a un experto inmobiliario en el interior, si bien muy pocos gozan de nuevo de la información y conocimientos necesario para realmente serlo. Por ejemplo ¿Cuánto más caro o barato era el m2 del piso en el momento de compra/alquiler vs. uno similar en la misma calle, código postal o incluso barrio? ¿Era mejor decisión comprar o alquilar desde una perspectiva puramente financiera de ahorro? ¿Cuál era la demanda o liquidez en la zona en el momento de una adquisición y cómo impactaba esto en la negociación con el vendedor? ¿Cuánto se ha revalorizado la casa desde su adquisición y cuál podría ser el precio óptimo de venta? o ¿Cuál es la rentabilidad esperada de la propiedad en la que se está evaluando invertir? Si la respuesta es un “No”, seguro no es un caso aislado, y por suerte Homexplorer tiene la solución a esos problemas.

www.homexplorer.es es la plataforma proptech de real estate más avanzada del mercado, proporcionando un asesoramiento gratuito e integral en la toma de decisiones inmobiliarias, y ofreciendo a los usuarios:

Mayor stock de propiedades únicas: es la primera y mayor plataforma española con propiedades únicas en el mercado, contando con más de 300.000 propiedades únicas y creciendo.

Buscador Big Data interactivo: Descubrir propiedades mediante su buscador Big Data. Busca intuitivamente en la calle favorita, parque, barrio o incluso cerca del trabajo con su buscador y mapa interactivo.

Tasación online gratuita mediante inteligencia Artificial: la herramienta Extima permite valorar cualquier propiedad del mercado, se integra con el catastro y analiza millones de transacciones de propiedades en tiempo real con inteligencia artificial para darle la valoración más actualizada y precisa del mercado.

Información contextualizada y personalizada: Acceder a información enriquecida que permite tener un mayor conocimiento de la zona y propiedad inmobiliaria de interés (e.g., metro más cercano, hospitales, información sociodemográfica e incluso cuánto y a qué hora le da el sol a la propiedad). Guarda las búsquedas y propiedades que interesan, y enviarán recomendaciones personalizadas con propiedades similares e información de la evolución del mercado en la zona.

Herramientas online de negociación: Acceder al chat interactivo para contactar con la agencia especializada en la zona/propiedad. Negociar con las agencias que comercializan una misma propiedad para obtener el mejor precio. Y muchas más herramientas que irán lanzando en los próximos meses.

www.homexplorer.es dispone de una tecnología única en el mercado que permite indexar de forma automática el stock de propiedades del mercado Español, y adicionalmente, mediante técnicas de Big Data identifica propiedades únicas en venta o alquiler, así como todos los atributos (ADN) de la propiedad (e.g., características, estado de la misma, etc.). Homexplorer es el “Google de Real Estate”, ofreciendo el primer asesor digital inmobiliario de España basado en Inteligencia artificial, y de carácter gratuito, que gracias a su sofisticado algoritmo de análisis de propiedades enlaza el mayor stock inmobiliario, información del catastro, servicios analíticos de tasación y análisis predictivo del mercado (e.g., valor del inmueble, tendencias de precio, rentabilidades, etc.). Homexplorer pretende ayudar y acompañar de forma gratuita en una de las decisiones financieras más relevantes, la compra/alquiler o inversión en una nueva vivienda.

La pionera tecnología supone un cambio radical en el negocio online inmobiliario, pues tanto propietarios como agencias no tendrán que pagar por la publicación de sus propiedades en los tradicionales portales inmobiliarios, al ser un servicio gratuito para propietarios y agentes inmobiliarios. Además, al ser un modelo automatizado con Big Data eliminará manualidades y permitirá replicar el modelo de negocio de manera automática en múltiples países, tarea imposible para los competidores actuales de Homexplorer.

www.homexplorer.es acaba de lanzarse en modo beta en el mercado español donde está teniendo una notable acogida, considerándola como una de las startups más prometedoras del panorama nacional. Actualmente se encuentran en proceso de fundrasing, crecimiento del equipo y en búsqueda de socios estratégicos para el desarrollo del mercado español y la apertura de nuevos mercados.

"No dudes y disfruta de www.homexplorer.es a la hora de realizar la próxima decisión inmobiliaria", sugieren desde la empresa.

