El Hospital Virtual de la Universidad Católica de Valencia revoluciona la formación en Asistencia Sanitaria

jueves, 28 de marzo de 2019, 07:08 h (CET) La Universidad Católica de Valencia ha inaugurado en Burjassot (Valencia), el primer centro europeo de simulación para la enseñanza y reacreditación profesional que recrea todas las estancias hospitalarias en un espacio dotado con la última tecnología sanitaria Esta mañana se ha presentado el nuevo Hospital Virtual de la Universidad católica de Valencia (www.ucv.es), uno de los más avanzados del mundo en alta tecnología de Simulación capaz de emular cualquier ambiente hospitalario, con el que pretende contribuir a mejorar la formación clínica, a aumentar la seguridad de la asistencia sanitaria y a minimizar el impacto de los errores médicos.

El Centro reproduce fielmente cualquier ambiente hospitalario y prehospitalario. Es decir, si bien arquitectónicamente es más restringido en tamaño, se trata de un hospitalarquitectónica y funcionalmente. "Si hay una toma que pone oxígeno, lo que sale es oxígeno; si pone aire, lo que sale es aire medicinal; y así todas las instalaciones y aparatos de electromedicina, de la última generación, como la estación de anestesia, los respiradores, los ecógrafos etc", como ha indicado su director, experto en Simulación, Constantino Tormo, quien asegura que "no conozco en España ni en Europa un Centro para la docencia y la reacreditación de profesionales sanitarios este".

Por su parte, el decano de Medicina, Carlos Barrios ha explicado durante el recorrido que se puede conocer a algunos de los 'pacientes': un varón adulto de cuarenta años, un niño de ocho, un lactante de dieciocho meses, un recién nacido, incluso un bebé nato antes de completar su gestación, a las veintisiete semanas. Se trata de los simuladores más avanzados que hay en el mundo (el pediátrico es único en Europa y el nivel de entrenamiento anestésico es el más avanzado que existe); sus cajas torácicas se mueven al ritmo de la respiración, sus pupilas se dilatan, siguen con la mirada, en cada una de sus extremidades se puede palpar su pulso, responden a las preguntas de los facultativos, interactúan a nivel personal con ellos. Todos ellos se encuentran en salas -de urgencias, hospitalización, UCIs, laboratorios, quirófanos generales y de partos- que superan una mera recreación hiperrealista de escenarios críticos de asistencia pericárdica, pleural, arterial, peritoneal, venosas centrales y periféricas.

Aprendizaje basado en la experiencia

En esta vida profesional, médicos y enfermeros trabajan de la mano, de hecho, el de la UCV es el primer centro de simulación donde ambas disciplinan caminan juntas; como afirma Constantino Tormo, "para encontrar esta formación conjunta has de ir a otro continente; la filosofía de la simulación es que el aprendizaje se basa en la experiencia, learning by doing, por lo que se crea un espacio lo más verosímil posible y se aplican los roles a cada alumnos con respecto a lo que está estudiando".

Por su parte, la coordinadora de Enfermería, Laura Cubero, ha destacado que "la formación de nuestros alumnos abarca también el proceso de duelo; la atención a quienes se quedan, para dar la esencia necesaria de humanidad a la profesión sanitaria. Un robot puede aprender una técnica, pero la humanidad en el acompañamiento en el dolor y en el sufrimiento sólo puede hacerla el profesional; A nuestros alumnos les enseñamos que lo que tienen delante no es un torso, sino una persona que siente y padece.. La técnica siempre ha de ir guiada por la humanidad. Esta perspectiva y los principios bioéticos son cruciales en la UCV".

Por un cambio en la sanidad española

"Adquieren un procedimiento para reflexionar acerca de cómo han de hacer un juicio diagnóstico, terapéutico o pronóstico; toman decisiones desde el primer momento y desarrollan su capacidad de ser objetivos, aprenden a discernir, a ser independientes al mismo tiempo que colaborativos, porque todo se hace en equipo. Estamos preparando a los alumnos con una intensidad y una transversalidad que no tienen otros centros para que salgan con el nivel de profesionalidad que requiere la sociedad. Nadie en España ni en Europa está incidiendo en esta perspectiva", asegura Tormo.

"No es justo que subas en un avión y que exijas al piloto que se acredite continuamente porque tu vida está en sus manos. En la de los médicos también están nuestras vidas. En Estados Unidos muchos médicos se reacreditan en simulación; confiamos en que nuestro hospital también preste este servicio a la sociedad española", concluye.

En el acto inaugural, el Gran Canciller de la UCV, Cardenal Antonio Cañizares ha señalado que "esta joven universidad sigue caminando imparablemente, al servicio de la sociedad. Estas instalaciones que difícilmente pueden ser superadas por ninguna otra universidad en España, ofrecen lo más avanzado en tecnología, para que los alumnos puedan enfrentarse en la vida profesional con profesionalidad, ciencia, y en defensa de la vida, por el hombre y su desarrollo integral". El Rector de la UCV, José Manuel Pagán ha indicado que "esta nueva sede ayudará a formar excelentes profesionales y mejores personas por su saber hacer. Ofrecerá no sólo la formación necesaria para el ejercicio de una profesión sino también un lugar donde asomarse a la verdad plena".

Reconocimiento de las autoridades al desarrollo de UCV

El subsecretario de la Conselleria de Sanidad ha afirmado que "la UCV desde hace muchos años lleva demostrando sus niveles de excelencia y la Conselleria estará siempre apoyando. La Conselleria siempre estará al lado de la excelencia de los profesionales en Ciencias de a Salud y felicitamos a la UCV por la perfecta combinación de alta tecnología con humanidad". Por su parte, el alcalde de Burjassot, Rafael García, ha agradecido a UCV que "quiero presumir de una ciudad universitaria y una ciudad del conocimiento, y estas instalaciones nos van a permitir formar grandes profesionales gracias a la UCV".

