Realidad virtual y vídeo interactivo revolucionan la formación para empresas abanderada por Masopciones

miércoles, 27 de marzo de 2019, 13:59 h (CET) No hay que engañarse, la formación corporativa es, en la mayoría de los casos, muy aburrida. Nuevas tecnologías como la realidad virtual y el vídeo interactivo han llegado a la formación para mejorar la experiencia de los alumnos y lograr que se mantengan motivados. En el XII Congreso NAcional de Formación Continua de Aenoa, desde Masopciones Formación se presentarán ejemplos de estas dos tecnologías y de otras como la gamificación o la realidad aumentada La manera de enseñar apenas ha evolucionado en los últimos cinco siglos. Lo normal es que un profesor imparta una clase magistral a unos alumnos sentados en una clase. La educación online se coló hace unos años en la formación, pero el modelo no acaba de triunfar por la poca motivación que genera en los estudiantes.

Para superar este escollo las nuevas tecnologías han llegado al rescate en forma de vídeo interactivo y realidad virtual.

Gracias al video se pueden transmitir conocimientos en un lenguaje que todo el mundo domina y que atraen, el audiovisual. Aún así, se es agente pasivo en la recepción de los conocimientos teóricos. Y aquí entra el vídeo interactivo, con el que se puede hacer participar al alumno y mantenerlo atento, a la vez que autoevaluar el nivel de comprensión de los conceptos que se le están transmitiendo.

El vídeo interactivo se está empezando a usar en la formación que se imparte a las empresas, pero también se está usando en la industria del cine y televisión, con la apuesta que ha hecho Netflix con Bandersnatch.

La otra tecnología que está afianzándose en la formación es la realidad virtual. Aunque parezca muy futurista, y la recreación de un escenario desde cero aún no esté al alcance de todos los presupuestos (ronda los 20.000€ a principios de 2019), ya existen herramientas para desarrollar escenarios virtuales más asequibles, ya sea utilizando tours virtuales en aplicaciones gratuitas como Roundme o Kuula o con herramientas más potentes como Cenario VR o incluso Sumerian de Amazon.

Una formación en realidad virtual se recomienda en aquellos casos en los que estar inmersos en un escenario aporte valor a la formación, hay un enfoque práctico en lo que se explica y el escenario es complejo, lejano o peligroso.

Aparte de los beneficios pedagógicos de estas tecnologías, el uso de estas nuevas tecnologías aporta emoción al proceso de formación. ¿Quién no se acuerda de una formación hecha en realidad virtual? O la sorpresa que genera cuando un vídeo para y pregunta sobre lo que se ha visto.

En el XII Congreso NAcional de Formación Continua de Aenoa, el equipo de Masopciones Formación Continua se presentarán éstas y otras tecnologías que van a dejar obsoletos los cursos online que se acaban convirtiendo en clicar siguiente siguiente siguiente durante horas

