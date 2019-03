Guía de compra para elegir la chaqueta de moto perfecta, por Navarro Hermanos Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 14:03 h (CET) ¿Cuál elegir? De cuero, de cordura, deportiva, para ciudad, más sport, etc...Ante tal variedad, a veces es dificil elegir la más adecuada. Este artículo mostrará lo necesario para elegir la chaqueta de moto adecuada para cada tipo de usuario A la hora de comprar chaquetas de moto, hay 3 aspectos muy importantes a tener en cuenta: los materiales, la época del año y el tipo de uso.

¿Qué materiales son los más comunes?

Las chaquetas de moto se asocian muchas veces al cuero ya que es un material que se ha trabajado durante muchos años. Además es un signo de aquellos moteros de motos custom.

El inconveniente de las cazadoras de moto de cuero es su transpirabilidad y su impermeabilidad. Si bien hay propuestas con forros desmontables para los cambios de estaciones, ha surgido otro material denominado cordura, que consiste en una chaqueta de nylon muy resistente.

La cordura combinada con el Gore-tex, que es impermeable y transpirable aporta al motorista protección, aislamiento y flexibilidad.

El motorista, a la hora de elegir su cazadora de moto, debe de preguntarse también que características necesita. Puede querer que incorporen más seguridad con protecciones de codos, espalda, hombros,... típicas en las chaquetas para motos deportivas. Y de accesorios tales como la cantidad de bolsillos,

6 Tipos de chaquetas para motos

En modo de resumen, se pueden clasificar los tipos de chaquetas en 6 categorías:

Chaquetas para motos scooters: Aquellas que tienen un estilo más casual. Son aquellas que pueden no llegar a parecer chaquetas de moto propiamente dichas.

Chaquetas de motos de cuero: De uso típico en motos custom o cruisier. Resisten bien la abrasión, pero no son recomendables para uso con temperaturas muy bajas.

Chaquetas touring o para viajes: Tienen la característica de ser impermeables y transpirables. También tienen forros ajustables para los cambios climatológicos y con muchas protecciones.

Chaquetas de moto impermeables: Son finas, tanto que se pueden guardar en el espacio que hay debajo del asiento. Su finalidad es no mojarse en un día de lluvia. En el mercado también se pueden encontrar pantalones impermeables y otros accesorios.

Chaquetas para motos de competición: En referencia al enduro, a las de aventura y al sport. Tienen como características lo mucho que protegen, con protecciones de todo tipo y muy buena ventilación. Están preparadas para el deporte, por lo que son ligeras para ayudar a realizar movimientos sin esfuerzos.

Chaquetas de moto de verano: Son más ligeras y también protegen, pero como es natural, no lo hacen de la misma forma que las cazadoras de moto de invierno. A la hora de elegir una cazadora de moto para el verano, se ha de tener en cuenta la protección del motorista pero también la comodidad cuando se conduzca.

La talla de las chaquetas de motos

He aquí dos apreciaciones a tener muy en cuenta, respecto a la compra de chaquetas normales para el uso diario.

El largo de las mangas, de esto depende que las protecciones de la chaqueta de moto estén colocadas en su sitio.

Se ha de primar la comodidad, si hay duda entre dos tallas, siempre elegir la de mayor tamaño.

Para conocer todos estos tipos de productos, se puede acceder al siguiente link de la empresa especialida en el motorista, Navarro Hermanos, donde hay disponibles decenas de chaquetas de motos y otros tipos de productos moteros.

Dirección: C/ La Orotava, 4, 29006, Málaga

Teléfonos: 952 33 74 00

Web: https://navarrohermanos.es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.