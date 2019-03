Las últimas encuestas confirman la victoria de Sánchez con serias dificultades para gobernar El bloque de derechas ganaría en votos a la suma de PSOE y Podemos pero se vería perjudicado por la Ley d'Hondt en las circunscripciones pequeñas Nacho Moreno

miércoles, 27 de marzo de 2019, 16:50 h (CET)



Las elecciones generales del 28 de abril mostrarán el voto más fragmentado en la historia de la democracia española, lo que podría seguir complicando la gobernabilidad del país. A tan solo cinco semanas de la fecha, los últimos sondeos electorales confirman la victoria del PSOE de Pedro Sánchez, que tendrá que pactar con tres o cuatro partidos para gobernar.



PSOE, ganador

Las últimas encuestas publicadas por los medios de comunicación apuntan al Partido Socialista como el más votado en 37 provincias, consiguiendo un cómodo margen con respecto a su principal perseguidor, el PP, que aparece como la formación política preferida en siete: Orense, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, Burgos, Palencia y Murcia.



Por tanto, parece que los de Casado acusarán la pérdida de votos hacia las otras alternativas de la derecha española, Ciudadanos y Vox. El primero ganará entre 15 y 20 escaños con respecto a las elecciones generales de junio de 2016 y el segundo entrará con fuerza en el Parlamento, tal como ocurrió en las elecciones andaluzas del dos de diciembre.



El debate sobre que algunos de los principales partidos se presentaran conjuntamente en las circunscipciones pequeñas para evitar la pérdida de escaños quedó despejado ayer al haber vencido el plazo para presentar coaliciones sin acuerdos. Sin embargo, si las distintas formaciones se hubieran coaligado en función de su ideología, las tres principales fuerzas de la derecha podrían ser la opción más votada en un total de 36 provincias, según las encuestas. Por otro lado, una hipotética candidatura conjunta entre PSOE y Podemos podría haber sido la vencedora en doce provincias.



El bipartidismo mantiene su hegemonía

Según los sondeos, el bipartidismo mantendrá su hegemonía en todas las circunscripciones, excepto en las cuatro provincias tradicionalmente más nacionalistas: Vizcaya y Guipúzcoa, en donde la formación política más votada será el Partido Nacionalista Vasco, y en Lérida y Gerona, con Esquerra Republicana de Catalunya como partido ganador.



A la vista de los últimos estudios demoscópicos realizados, los de Pedro Sánchez saldrían reforzados tras las elecciones con una tendencia al alza, ya que aumentarían de los 85 escaños que tienen hoy en día a los 122. El Partido Popular de Pablo Casado, fruto del resurgir de Ciudadanos y Vox, sufrirá una importante merma: de los 137 actuales a los 87 que se les presuponen. La formación de Albert Rivera aumentaría en 17 el número de escaños, pasando de 32 a 49, mientras que el estreno del partido que lidera Santiago Abascal entraría con fuerza con 30 representantes. Por su parte, la candidatura que dirige Pablo Iglesias sufriría un acentuado desplome, ya que su número de escaños se vería reducido a 33 de los 71 que tiene actualmente.



Las últimas encuestas

De las últimas encuestas publicadas esta misma semana por ACB, El Confidencial, La Razón y El País se desprende que la gobernabilidad podría ser muy complicada y existe la opción de que se tengan que repetir de nuevo las elecciones. En el caso del sondeo publicado por el diario del grupo Vocento, la izquierda conseguiría la victoria en escaños de forma muy ajustada. El PSOE tendría que pactar, como mínimo, con Podemos, ERC, Bildu y Compromís. Los partidos de derecha ganarían en votos pero no contarían con la suficiente representación debido a la pérdida de escaños en las circunscripciones pequeñas por la Ley d'Hondt.



En el sondeo realizado por El Confidencial los números son muy similares a los de la anterior: los partidos de izquierdas se quedarían a un solo escaño de la mayoría absoluta, mientras que la derecha tendría 157 escaños, once menos que los que aporta el análisis del ABC.



El sondeo de El País coincide con las anteriores en dar a las fuerzas políticas de la izquierda la mayoría absoluta con 188 escaños, mientras que las formaciones de la derecha española se quedarían en 162.



En cambio, la encuesta hecha por La Razón es la única que da a PP, Ciudadanos y Vox como ganadores de las elecciones, con un total de 185 escaños. La suma de los partidos de izquierda de ámbito nacional y regional se quedarían en 163. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los cuatro principales partidos se comprometen a reducir la desigualdad en la próxima legislatura Representantes políticos de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos han debatido con expertos sobre cómo aplicar medidas que contribuyan mejorar la igualdad Operación Chamartín (LII) IU ha exigido la documentación del contrato de la Operación Chamartín entre la entidad pública ADIF (antes RENFE) y la promotora privada DCN Neuroinfluencia: política y liderazgo, claves de la desafección España vive en democracia y la política es primordial y en política el liderazgo es indispensable Operación Chamartín (LI): solución BBVA Ya advertimos el monto del negocio previsto en la Operación Chamartín Los investigadores en cáncer alertan de una caída del 25% en financiación de proyectos Cada año se diagnostican 277.000 casos oncológicos en España, siendo la segunda causa de mortalidad y la primera en menores de 65 años