Grupo Mentidero presenta tres terrazas con encanto para esta primavera

miércoles, 27 de marzo de 2019, 12:47 h (CET) Con la llegada de la primavera comienza la época de aprovechar los primeros rayos de sol, las tardes con amigos y cómo no, las añoradas terrazas. El grupo Mentidero de la Villa cuenta con tres de las mejores y más acogedoras de Madrid: la de Mentidero de la Villa, la de La Sal del Mentidero y la de Las Brasas del Mentidero. Cada restaurante goza de un enfoque diferente para poder satisfacer las necesidades de todos los paladares, hasta de los más exquisitos La Sal del Mentidero

Este restaurante está inspirado en lo mejor de los veranos de los dueños, Lara y Borja: las playas, la alegría y el salero de Huelva. De aquí emana la decoración de La Sal, repleta de cuerdas y detalles en madera que trasladan a los comensales a los puertos marineros de esta ciudad andaluza.

Y cómo no iba a ser menos, la gamba blanca de Huelva se convierte en la verdadera protagonista. Por ello está presente en varias de sus recetas: las gyozas, las croquetas o la ensaladilla de gamba. También cuentan con otras sabrosas sugerencias: tortillas, empanada, tostas, excelentes carnes con mojos canarios y el Atún Rojo. Para finalizar, la tarta de queso con caramelo de La Sal es una buena opción.

www.mentiderodelavilla.es/la-sal

Las Brasas del Mentidero

Una decoración exquisita, un ambiente abierto y al mismo tiempo acogedor y una propuesta gastro de calidad es lo que caracteriza a Las Brasas del Mentidero. Su carta traslada al comensal a la gastronomía de Portugal, Asia y América Latina, ofreciendo una propuesta diferente y divertida en pleno Madrid. Entre sus platos destacan: pulpo a la brasa con patatas revolconas, langostino gigante con aceite de ajo, pimentón y perejil, y para el buen tiempo y la operación bikini cuentan con ensaladas como la de aguacate, calabacín y cilantro crocante y refrescante. Por otro lado, es necesario mencionar sus deliciosos franguitos: pollo traído de Portugal que no excede de los 700 g y que se hace a la parrilla vista con carbón de encina.

Las Brasas cuenta con una amplia terraza, idónea para disfrutar de un fabuloso día de primavera en familia.

www.mentiderodelavilla.es/las-brasas-del-mentidero

Mentidero de la Villa

Si lo que se busca es un ambiente urbanita, selecto y sofisticado, Mentidero de la Villa es el restaurante perfecto. Su terraza se encuentra en la calle Almagro 20, una zona madrileña con mucho ambiente e ideal para ir a comer o cenar. Bajo una decoración clásica, esta terraza está cubierta y cuenta con un gran número de mesas.

Además de una notable bodega, en la carta del Mentidero destacan distintos platos como el Steak Tartar con mayonesa de trufas negras, las Vieiras a la plancha con pasta fresca a la trufa blanca o los Callos y Morro con un suave toque picante; dentro la sección de postres cuentan con un delicioso Brownie de chocolate con helado de vainilla que dejará a quien lo pruebe sin palabras.

Mentidero de la Villa cuida los detalles y la atención al cliente en todo momento. Es el lugar perfecto para cenas de empresa, comidas de amigos, cumpleaños o tomar una copa en pareja ¿y qué mejor momento que la primavera para venir a conocer su estupenda terraza?

www.mentiderodelavilla.es/mentidero

