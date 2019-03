Las grandes constructoras apuestan por las obras de la avenida Francisco Montenegro en Huelva Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 12:35 h (CET) El auge del turismo en Huelva sigue al alza, y los 12 millones de inversión para el reacondicionamiento de la avenida onubense es solo una prueba más Las grandes constructoras apuestan por las obras en la avenida Francisco Montenegro de Huelva. Las obras están valoradas en unos 12 millones de euros, según dio a conocer el presidente de la autoridad portuaria, José Luis Ramos, y se planea su inicio en el próximo mes de abril.

Las expectativas eran altas con el proyecto de acondicionamiento de la avenida Francisco Montenegro, tanto que se trata de la mayor inversión en obra pública llevada a cabo en Huelva en muchos años. Sin embargo, las expectativas fueron gratamente superadas por las 28 ofertas de grandes constructoras que se han recibido.

Las obras, que supondrán una reestructuración en la fachada marítima de la capital onubense, fueron presentadas el pasado 14 de diciembre, y supondrán una inversión de 12 millones de euros. La cifra es tan solo una estimación, ya que se habla de que el presupuesto podría ser algo menor. El plazo de ejecución se alargaría hasta los 12 meses desde su comienzo. Pero antes del visto bueno, la Autoridad Portuaria debe estudiar las ofertas recibidas, en un periodo de análisis que se llevará a cabo antes de que las obras se confirmen definitivamente.

La obra no terminará con la construcción en sí, ya que la mejora de la imagen del puerto, una de las más vistas de la ciudad, conllevará el lógico mantenimiento por parte de empresas de limpieza de Huelva. Según Saytra, una de las empresas punteras de limpieza y desatascos en Huelva, el mantenimiento y saneamiento periódico de la infraestructura será fundamental tanto para los trabajadores como para los turistas.

Es de todos sabido que una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad es el turismo, y es por eso que la remodelación del puerto no se quedará solo en la infraestructura ya que estará acompañada por una zona verde de más de 25.000 metros cuadrados de césped, 1.500 árboles y 24.000 plantas que se repartirán a lo largo de los 5 kilómetros de extensión.

