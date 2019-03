Ingresos de más de 1.500 euros al mes, así son los clientes que piden una hipoteca online El móvil gana terreno al ordenador, el 72,57% de las peticiones de hipotecas online se hicieron a través de un teléfono Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de marzo de 2019, 16:05 h (CET) Una hipoteca 100% online. Cada vez son más los ciudadanos que buscan la comodidad y la rapidez para llevar a cabo sus tareas diarias. El ordenador y el móvil son ya extensiones físicas de nuestras manos que nos ayudan a comunicarnos, resolver nuestros problemas y comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo.



Tal es la dependencia al sector online que en los últimos años diferentes industrias han ido adaptando su modelo de negocio a internet. El sector bancario ha sido uno de los últimos en modernizarse y ya se puede contratar desde una cuenta hasta pedir una hipoteca de forma 100% digital. Ahorro ha ayudado a las principales entidades financieras a llegar al cliente online, de manera que acompaña al hipotecado desde el principio hasta el final de su préstamo hipotecario de una manera virtual. Toda una revolución en el sector.

“Desde el primer contacto el cliente va completando los pasos de su hipoteca a través de su correo electrónico o de WhatsApp. Puede mandar su documentación, firmar las autorizaciones y consultar en todo momento el estado de su hipoteca sin necesidad de trasladarse a una oficina”, explica Lucía Veiga, portavoz del comparador Ahorro.



Ley hipotecaria y las próximas hipotecas

La esperada Ley Hipotecaria entrará en vigor el próximos 16 de junio. Los cambios en los gastos y en las comisiones ha provocado que muchas entidades hayan encarecido los intereses de sus préstamos. “Los cambios en las condiciones de las hipotecas han sido paulatinos desde la aprobación de la Ley y seguiremos viéndolos en los próximos meses. La tendencia general es la de encarecer intereses. También habrá cambios, algunos ya los vemos ahora con hipotecas que asumen todos los gastos, para adaptarse a la nueva Ley Hipotecaria”, explica Lucía Veiga.



En los últimos meses también ha cambiado el interés de los ciudadanos por las hipotecas fijas frente a las variables. “Normalmente en España siempre se han firmado más hipotecas variables, pero con la incertidumbre en el sector, el ciudadano reclama cada vez más hipotecas fijas. El 61,5% de las hipotecas que se han cerrado a través de Ahorro son a tipo fijo. Suelen decantarse por este tipo de hipotecas los clientes con mejores condiciones financieras: mejores ingresos o más estabilidad laboral. Muchos de estos perfiles no son conscientes de su capacidad de negociación con las entidades, en Ahorro no solo se lo informamos sino que multiplicamos esa capacidad debido a nuestro conocimiento en el sector para conseguir las mejores condiciones”, destaca la portavoz de Ahorro.



La compraventa de viviendas alcanza niveles de 2008

En los últimos meses la compraventa de viviendas ha mejorado exponencialmente hasta registrar datos de hace diez años. En concreto, en 2018 se firmaron 515.051 operaciones, lo que supone un 10,1% más que en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tanto el mercado de segunda mano como el de vivienda nueva han sido los impulsores de este crecimiento anual, el quinto consecutivo después de que la compraventa de viviendas subiera un 2% en 2014, un 11,5% en 2015, un 14% en 2016 y un 15,4% en 2017. El repunte de la compraventa de este pasado año se ha debido al crecimiento experimentado en las operaciones sobre pisos de segunda mano, que aumentaron un 9,9%, hasta 422.531 transacciones, su cifra más alta desde 2007, y también a las operaciones sobre viviendas nuevas, que se incrementaron un 11,1% el año pasado, hasta sumar 92.520, su volumen más alto desde 2014.



El precio medio de las hipotecas firmadas en estos últimos meses, según los datos del INE también ha subido hasta situarse en los 130.000 euros. Esta cantidad refleja las subidas en el precio de las casas en los últimos meses.



El hipotecado online busca financiación para viviendas más caras Según los datos de Ahorro, el 37,68% de las hipotecas que se han pedido de forma online durante 2018 fueron para viviendas entre 100.000 y 200.000 euros. En el caso de viviendas con un precio más elevado, entre 200.001 y 300.000 euros, el porcentaje fue del 31,22%. “La cuantía de los préstamos se ha incrementado en los últimos meses, sobre todo en las capitales de provincia. La media de las hipotecas solicitadas en iAhorro es de 142.010 euros. A pesar de esto, el precio sigue siendo bastante más bajo al registrado en los años previos a la crisis económica, en agosto de 2007 el precio medio estaba en 152.480 euros”, destaca Lucía Veiga.

Los ciudadanos con ingresos altos, los que más hipotecas online piden

El nivel de ingresos y el tipo de contrato laboral son dos de los requisitos que estudian los bancos de sus clientes antes de concederles la hipoteca. Los trabajadores indefinidos o funcionarios con ingresos superiores a los 1.500 euros tienen más posibilidades de negociar con su banco para conseguir intereses más atractivos. “Estos perfiles son los que pueden negociar, aunque muchas veces no lo saben por eso es muy interesante que acudan a un comparador financiero para que saquen el mayor partido a su situación económica en pro de conseguir una buena hipoteca”, matiza la portavoz.







Según los datos del informe, el 68,73% de los ciudadanos que han pedido una hipoteca online ganaban más de 1.500 euros al mes. El 66,72% tenía un contrato indefinido. El 12,50% eran funcionarios y el 8,71% eran autónomos.

Según el Banco de España, la nueva Ley dificultará el acceso a los préstamos hipotecarios a los ciudadanos con ingresos más bajos. “El acceso a la financiación hipotecaria es más fácil cuanto más saneadas sean las finanzas del solicitante o de los solicitantes, si se trata de más de una persona. Esto no significa que aquellos con menor capacidad económica no tengan acceso a las hipotecas. En ambos casos la negociación con las entidades será clave para conseguir financiación con las mejores condiciones”.

Madrid y Cataluña, las que más apuestan por las hipotecas online Los residentes en Madrid y Cataluña son los que más apuestan por las hipotecas online. En concreto, del total de usuarios el 25,39 eran madrileños y el 22,15% catalanes. Destacan también el 15,79% de andaluces y el 10,40% de valencianos.

Dentro de los dispositivos utilizados para la contratación de hipotecas destaca el móvil con un 72,57% frente al ordenador de mesa que ha quedado relegado a un 25,37% de los usuarios. “Las páginas de los comparadores están adaptadas a los móviles lo que facilitan al usuario comparar las hipotecas. Gracias a la tecnología, se puede desde mandar el DNI por WhatsApp hasta firmar los documentos usando la pantalla del teléfono. Al final las hipotecas también han sucumbido a la tecnología”, apunta Lucía Veiga.



