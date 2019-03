Aldro da las claves sobre el pago del suministro eléctrico en viviendas vacacionales Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 12:12 h (CET) Queda claro que en la vivienda de alquiler es el inquilino quien debe hacer frente al pago de la factura energética, pero en el caso de una vivienda vacacional surgen algunas dudas Con la llegada del buen tiempo y los ojos puestos en las próximas vacaciones, son muchos los que se deciden por alquilar una vivienda vacacional para disfrutar de unos días de descanso. Hoteles, apartamentos y campings quedan relegados a un segundo plano y se vislumbra un auge de alquileres de viviendas como alojamientos turísticos.

Es aquí donde surgen las dudas sobre quién debe hacerse cargo del pago de los suministros eléctricos y en este caso, la legislación viene dada por cada comunidad autónoma, que en la mayoría de los casos establece que es el propietario o arrendador, y por tanto titular del contrato de luz y gas, quien asume el pago de las facturas energéticas.

Cada comunidad autónoma cuenta con un registro de viviendas turísticas en el que deben figurar los inmuebles de alquiler como un servicio de alojamiento similar al de un hotel. Igual que en el hotel, la tarifa final a pagar engloba los servicios de agua y luz, en la renta total de la vivienda vacacional estarán incluidos todos los suministros según una estimación de gastos proporcional al tiempo de estancia.

Puede ocurrir que al arrendador le preocupe que haya un consumo excesivo que aumente la factura energética. En este caso, se puede incluir una cláusula en el contrato que establezca que si el gasto supera una determinada cantidad se podrá cobrar al inquilino la cantidad que sobrepase el gasto estimado.

En cualquier caso, la comercializadora energética Aldro se preocupa porque los propietarios de una residencia destinada a alquiler vacacional puedan ahorrar en las facturas de luz y gas con tarifas adaptadas a las necesidades de este tipo de consumo. Asimismo, ofrece soluciones eficientes necesarias en una segunda vivienda para minimizar gastos con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 y su contribución a la sostenibilidad.

Aldro aconseja también la contratación de un buen servicio de mantenimiento con el que el arrendador esté protegido frente a posibles imprevistos en los aparatos e instalaciones de la vivienda como pueden ser la rotura de la lavadora o frigorífico o que se estropee la caldera o el aire acondicionado, entre otros. Este tipo de contratiempos además de suponer un coste económico para el propietario de la residencia vacacional significan un trastorno para el inquilino que se puede traducir en una mala experiencia.

Por ello, la mejor opción es contar con un servicio de mantenimiento, como los que ofrece Aldro Energía, con quien es posible contratar el mantenimiento que mejor se adapte a las diferentes necesidades desde 3,99€ /mes y mantener así la vivienda como el primer día. La oferta de Aldro también cubre averías eléctricas urgentes, contactando con un técnico especializado en un máximo de 3 horas e incluyendo los gastos de desplazamiento y mano de obra hasta 3 horas.

En esa misma línea, Aldro ofrece el Plan Renove de Calderas, con el que remplazar la caldera por una nueva más eficiente, para reducir el consumo energético y aumentar su vida útil.

Por otra parte, los inquilinos deben ejercer un consumo responsable y eficiente que ayude a ahorrar en las facturas finales y ayuden a cuidar el entorno. Para ello Aldro aconseja hacer un buen uso del aire acondicionado y no dejarlo encendido una vez se abandone la vivienda, poniéndolo en funcionamiento en las horas más calurosas y manteniéndolo a una temperatura entre 23 y 26 grados. Lo mejor será instalar un termostato que permita controlar la temperatura, pues cada grado extra incrementa el consumo en torno a un 7%. Además, hay que limpiar periódicamente los filtros y realizar revisiones de los sistemas de refrigeración para evitar averías y gastar menos.

Aldro propone también no dejar luces encendidas y apagar los aparatos electrónicos que no se utilicen para reducir la generación de calor en la vivienda. Además, en el caso de que la residencia disponga de terraza o jardín, se podrá recurrir a lámparas solares o luces fotovoltaicas que se cargan durante el día con la luz del sol.

Para seguir ahorrando en la factura energética durante el verano, Aldro señala que hay que bajar persianas y cerrar cortinas durante las horas centrales del día para aislar a la vivienda del calor, así como generar corrientes de aire para reducir la sensación térmica en unos pocos grados.

Aldro ayuda a propietarios e inquilinos de viviendas vacacionales a ahorrar en las facturas energéticas con tarifas personalizadas y soluciones de eficiencia energética, por un lado, y consejos para disminuir gastos y ser respetuosos con el medio ambiente, por otro.

