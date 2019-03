​“El Trovador Nica”, y su grandioso legado artístico

Pocos hispanoamericanos han logrado tener brillante éxito como artista en Estados Unidos de Norteamérica, Sergio Tapia es un cantautor, escritor y poeta nicaragüense, actualmente reside en San Francisco California, (13 de marzo, 2019 cumplirá 52 años de vivir en EE.UU).



Sergio tiene más de 50 años de cantarle a la Patria, al amor y belleza femenina, su recorrido artístico es extraordinario, magistralmente deslumbra formidable admiración, con mucha firmeza ha diseñado y decorado un legado de radiante esplendor, hablar con él es contagiarse de arte e inspiración.



Su trayectoria artística, él la describe así: “La describo y siento como parte de mi vida, porque a través del arte he experimentado tantas cosas positivas y también un sinnúmero de reveses”... Las composiciones de Sergio han sido grabadas por otros cantantes y conjuntos nicaragüenses que han tenido exitosa trayectoria musical, por ejemplo: Carlos Mejía Godoy, Otto De la Rocha, Luis Méndez, “llama viva”, Dimensión Costeña, Raúl Marrero, de Puerto Rico, Jorge Paladino, y Flor Urbina, etc.



Sergio Antonio Tapia Cordero, conocido artísticamente como “El Trovador Nica”, nació en el estupendo albor del miércoles, 4 de junio de 1947 en la ciudad de Diriamba, departamento de Carazo, Nicaragua. Es el tercero de 6 hermanos, sus padres fueron: Arturo Tapia Román y Eneyda Cordero.



Sergio desde muy niño descubrió su talento, en su adolescencia jugaba fútbol pero el arte que lo supo seducir apasionadamente fue el de cantar y escribir, lo que inició como pasa tiempo, hoy se ha convertido en gloria internacional.



Para hacer realidad su sueño decidió salir de la nación que lo vio nacer, y El lunes 13 de marzo de 1967, emigró a Nueva York… Trabajaba de día y por la noche recibía clases de preparatoria para sacar su diploma de bachiller, asistiendo a la Sounders High School, en Yonkers, Nueva York. Tapia dice: “Estudié clases de vocalización y solfeo con el Pianista, compositor, cantante, profesor, arreglista y concertista cubano Charles Abreu, quien me introdujo en el ámbito artístico de Nueva York, presentándome con artistas que tenían ya cartel internacional”.



Presentaciones y algunas de sus producciones Tapia, ha tenido presentaciones en discotecas, teatros y en muchos lugares más de muchas ciudades de USA, Puerto Rico, Panamá, El Salvador, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Rep. Dominicana y otras más, incluyendo Nicaragua. Canta diferentes géneros musicales, los principales son: Boleros, baladas, rancheras, corridos, merengues, Salsa, Vallenato, cumbias, Sones Nicas, Regionalistas, Típicos y Folklóricos. Algunas de sus canciones son: "Nicaragua Patria querida", "Yo si soy Latino", "Invitación al romance”, “De todo un poco”, “El acompañante”, "Entre son y canto", "Con sabor a pueblo”, y “Escucha mis canciones”. Entre muchas más.



Testimonio En junio del 2013 le detectaron un tumor canceroso, faceta #3, que en pocos meses pasaría a #4. Los médicos le informaron que sería difícil el poder desintegrar el tumor por su gran tamaño y hasta optaron por perforar la garganta para poder emitir sonido por ese medio…En todo un año no pronunció palabras, su trayectoria artística no pausó, al no poder cantar entonces se dedicó a escribir poesía, desde esa fecha hasta la actualidad a publicado tres discos y un poemario.



Producciones Discográficas Posee 30 producciones las cuales han ganado, en parte, célebres casas disqueras como: “Disco moda”, de Venezuela; “Discos Orfeón” de México; “Mia Records” de San Francisco; “Discos Fénix”, de Miami; “Creative Midi Studio”, San Francisco, CA. “Universal Sound Studios”, de Los Ángeles CA; “Discoteca Juvenil”, Nicaragua; “Danidari Music Publisher”, de Puerto Rico y su propio sello: “Discos Diriangén”.



Reconocimientos La trayectoria artística de Sergio, a sido merecedora de muchos reconocimientos, entre los principales están: “Placa, diploma al mérito, y proclamado Hijo Dilecto", por la Alcaldía Municipal de Diriamba (2005). “Homenaje otorgado por la Universidad Nacional Autónoma, UNAN, Nicaragua”, (2006).



Sergio, recibió la Medalla de Honor, Gloria y Mérito otorgada por: La Asamblea Nacional de Nicaragua, La Asociación de Artistas y Compositores de Nicaragua: "Rafael Gastón”, y el Ministerio Nicaragüense de Turismo, (INTUR), en el que al lado de: Hernaldo Zúñiga y Luis Enrique (el salsero) fueron nombrados Artistas del año 2007.



El 18 de enero del 2017 recibió un Diploma y Medalla de Oro “José de la Cruz Mena”, otorgado en el Teatro Municipal de la ciudad de Leon, Nicaragua. Por haber escrito el himno al “Divino Leproso”, de manos del Alcalde de la ciudad: Arq. Roger Gurdian Vigil. l, y la Dra. Del Teatro: Sra. Manuela Sacasa.



Proyecto Este admirable poeta, ha publicado un poemario: “Confesiones del alma”, puedes conseguirlo en Amazon y para este año tiene el proyecto de publicar la Producción discográfica (CD) # 31. Pronto editará el libro de poemas: “Nicaragua Mía, de Canto y Poesía”. En exclusiva para este medio dijo: “Estoy trabajando en el material de mi nuevo libro. Va a ser con fotos de artistas que han interpretado mi música. También voy a poner una sección de un poema de poetas invitados”.