Chape Fitness lanza un reto 30 días, con 500€ de premio Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 09:03 h (CET) La web chape.fitness lanza un nuevo reto fitness online en el que, además de mejorar la forma física de los participantes, el ganador se llevará un premio en metálico de 500€ Perder esos kilos de más o mejorar la forma física son objetivos que se repiten año tras año y que no se alcanzan por falta de planificación, una orientación incorrecta, falta de motivación o una combinación de estos tres factores.

Dedicados al entrenamiento online desde 2014 y con clientes por todo el mundo, desde Chape.fitness acaban de lanzar un nuevo reto online en España, que dará comienzo el próximo 28 de abril. Dirigido por David Neira, entrenador personal certificado IFBB y nutricionista desde 2003, se encarga de planificar, diseñar y dirigir el plan de entrenamiento y nutricional de cada uno de los participantes de este reto.

El reto está limitado a 30 participantes, hombres y mujeres. De esta forma, todos estarán asesorados, a cada paso, por un profesional con amplia experiencia.

Los entrenamientos podrán realizarse en casa, con un mínimo de equipamiento: un par de mancuernas o unas gomas de resistencia serán suficientes. Además, los entrenamientos tendrán una duración adaptada al tiempo disponible por cada participante, y cada ejercicio tiene un vídeo explicativo, con lo que no es necesaria experiencia previa.

La motivación adicional en este reto, para no saltarse la dieta y dar el máximo en cada entrenamiento, son 500€ en metálico, que se llevará el participante que en mayor medida transforme su composición corporal al transcurrir los 30 días.

Chape.fitness se caracteriza por proporcionar resultados a sus clientes en el menor tiempo posible gracias a planes de entrenamiento efectivos y seguros, unas dietas saludables y fáciles de seguir, y una comunicación constante y fluida con cada uno de sus clientes.

Más información sobre este estimulante reto, en el siguiente enlace: https://chape.fitness/product/reto-30-dias/

"Un mes es tiempo suficiente para obtener resultados visibles y modificar significativamente la composición corporal de una persona" - asegura David Neira.

Vídeos

Reto 30 dias



