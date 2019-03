Proyectos que crecen gracias a la digitalización sencilla y eficaz: Jump Into Tech Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 08:05 h (CET) La startup dirigida por un millennial de 25 años ha digitalizado Micappital, la gestora deportiva SGV, Fodena y el fondo londinense 360 Fund Insight entre otras webs y apps de prestigiosas empresas Digitalizar un negocio con carácter, con eficiencia y diseño atractivo no es fácil, ni parece sencillo, y a priori se tiene por una labor cara y farragosa. Sin embargo Jump Into Tech (JIT) se encarga de hacerlo desde hace ya dos años con el entusiasmo y la profesionalidad que los jóvenes expertos ponen en hacer bien las cosas, y disfrutar de esa labor por encima de todo.

Ese carácter es el que ha permitido que Jump Into Techo ponga su granito de arena en el triunfo digital de entidades y compañías como Micappital (fintech que gestiona más de 9 millones de €), Fondena (fundación presidida por SAR Don Juan Carlos I), SGV, proyecto propio de JIT y de la familia Samaranch, que gestionará un torneo infantil de fútbol en todo China, el fondo de inversión londinense 360 Fund Insight, , la ganadería Torrealta, la app de talento Zander, el proyecto africano Jokko, Video Nudos, el artista Pablo Manso, Egogames, Connecting Visions, el gran proyecto Accecity, una innovadora app para ayuntamientos, así como muchas más empresas, han puesto en manos de JIT su presente y su futuro digital.

Micappital, inversión en la palma de una mano

Con el móvil y la plataforma Micappital desde su web optimizada, es posible convertirse en un pequeño o mediano inversor de una manera sencilla, segura, fácil de entender e incluso, intuitiva. En un acertado y atractivo diseño con un cómodo scroll, los usuarios primero contestan a un pequeño test y después ya pueden hacerse con su plan de inversión totalmente personalizado, que además pueden gestionar y controlar a través del banco que les apetezca.

Los colores son relajantes y la información es clara, asequible y directa, lo que le confiera una gran operatividad para cualquier persona, por muy ajena que sea al mundillo de la inversión y las finanzas. La web de la fintech Micappital convierte en ahorradores a mileuristas y millennials, porque les acerca desde su mundo digital, al desconocido mundo del dinero.

Micappital se puso en contacto con Jump Into Tech (JIT) para que fueran los autores de su digitalización. "Tenían el diseño de cómo querían que fuera su negocio, buscaban proveedor para hacerlo, sabían que yo estaba emprendiendo (se podría decir que fue su primer cliente) y preguntaron por los programadores (ahora sus socios) con los que Bosco González del Valle estaba realizando su primer proyecto".

Entre las dificultades y retos que planteaba la web, sortearon el hecho de tratarse de un producto a medida. "Por eso tuvimos muchas dificultades al interpretar lo que el cliente quería. Aunque lo sabían muy bien, no siempre es lo que más conviene hacer. El cliente sabe lo que quiere pero siempre surgen millones de variables que nadie había pensado, con el dilema de si es obvio o no y si hay que cobrarlo. Ya entonces intentábamos definir el máximo al principio, pero se escapan cosas hasta que no hay contenido real. En JITS están muy de la imagen digital de la exitosa Micappital".

SGV, la ambiciosa gestión de torneos de fútbol chinos

La consultoría de Torneos SGV es una plataforma deportiva para gestionar torneos, que actúa como una red social o lugar de mercado para jugadores aficionados y organizadores de torneos con el fin de facilitar el proceso de búsqueda y registro de los mismos.

El esquema, el diseño y la funcionalidad de la aplicación es muy novedosa. Se registran todos los organizadores de torneos futbolísticos de un país de gran dimensión, como es China. Se trata de un proyecto personal de Juan Antonio Samaranch Bigelli, hijo del recordado presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, que se ha hecho realidad a través de la visión y el trabajo de los técnicos de Jump Into Tech.

Mediante un acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, la plataforma se utiliza para gestionar la Copa Samaranch (Samaranch-Cup; liga de secundaria), el primer sistema de liga deportiva de fútbol formal y digitalizado entre escuelas secundarias chinas. Su idea es empezar en China y luego traerlo a España

Su diseño fue uno de los retos, al tratarse de una red social, por lo que se producen muchísimas variables y que hay que hacer infinitas pruebas, pero al final lo más complicado, pero a la vez interesante, es que es en China, y todo es distinto; desde los servidores hasta cualquier otra herramienta.

Fondena, cuidar la naturaleza a golpe de click

La Fundación Fondena (Fondo para la Protección de la Naturaleza) necesitaba modernizarse y tener presencia digital acorde a su importancia. Creada en 1982 y cuyo patronato cuenta con la presidencia de honor del Rey emérito Don Juan Carlos I, necesitaba contar con una presencia en la red que a golpe de ratón, pero sin estridencias, permitiera entender la dimensión de su labor en favor de la conservación de la naturaleza y las especies animales, como los buitres leonados o los linces ibéricos.

Dicho y hecho. Jump Into Tech estudió las necesidades de diseño de un contenido tan específico. Con impresionantes fotografías y una distribución dela información, queda más que claro los proyectos que han apoyado, quiénes forman su patronato, cuáles son las importantes empresas que financian y ayudan, y la trayectoria de sus conocidos premios y premiados, así como el acceso a toda la información que cualquier estudiosos de la naturaleza pueda requerir sobre cómo acceder a sus fondos y galardones.

La web de Fondena está también hecha a medida. Para diferenciarla se realizó un estudio de diseño, en el que se eligió la prevalencia del color verde en toda la web, como representativo de cualquier contenido ecologista, tal y como es el campo. Es el secreto de JIT; meterse mucho en el papel del negocio que está digitalizando.

360 Fund Insight, invertir en Londres

Este fondo de inversión londinense, de gran importancia en UK, buscaba aparecer en la web de manera amena y novedosa y tras la digitalización pública confió en Jump Into Tech toda su organización digital interna (información para sus clientes, gestión de los fondos etc.). El reto era poder interiorizar, entender y ofrecer toda la complicada información financiera de una manera sencilla y comprensible.

Al igual que JIT con su imagen, el fondo pretende a través de la web atraer a inversores que sientan que es sencillo tratar de hacer rentable su dinero, mediante un asesoramiento verdaderamente independiente que facilite la mejor ejecución de forma transparente y rentable, pero utilizando tecnología de vanguardia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Intolerancias: los especialistas de mediQuo explican cómo identificarlas, distinguirlas y combatirlas Crece la demanda de técnicas de memorización para aprender inglés según Hexagone Inter-lineas se consolida en la capital con sus servicios de clases particulares a domicilio Nueve Ayuntamientos de España firman una ‘Declaración por una Nueva Economía’ Guía de compra para elegir la chaqueta de moto perfecta, por Navarro Hermanos