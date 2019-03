Symborg primera empresa en registrar sus productos como fertilizantes basados en microorganismos Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 08:07 h (CET) La última normativa incluye los microorganismos como un nuevo tipo de fertilizantes Symborg es la primera empresa española que haya conseguido registrar sus productos como fertilizantes basados en microorganismos en el registro oficial de fertilizantes autorizados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Por el momento ha completado el registro de cuatro de sus productos: MycoUp, MycoUp Activ, Resid HC y TrichoSym Bio. Los dos primeros pertenecen a la categoría de productos basados en micorrizas y el último, a productos basados en microorganismos no micorrízicos.

El 6 de diciembre de 2017 el BOE publicó el esperado Real Decreto 999/2017 que modifica la anterior normativa básica en materia de fertilizantes (Real Decreto 506/2013) para incluir a los productos que incorporan microorganismos. Tal y como recoge su parte expositiva, este nuevo reglamento adapta la normativa vigente al desarrollo de este nuevo tipo de fertilizantes “cuya acción es facilitar la disponibilidad de nutrientes para la planta”. El Real Decreto no sólo incluye nuevos tipos de productos, sino que también actualiza las disposiciones sobre identificación y etiquetado, fechas de caducidad, márgenes de tolerancia, etc. También establece los métodos de análisis para que todo ello “venga respaldado por una información fidedigna de eficacia y seguridad”.

El Reglamento establece la obligatoriedad de registro de los productos fertilizantes previamente a su comercialización y abre un periodo de adaptación para que todos los fabricantes puedan completar la tramitación necesaria para completar el registro de todos sus productos. El proceso de registro requiere tiempo y el resto de productos de Symborg están ya en proceso de tramitación para ser registrados.

Los productos ya registrados por Symborg se basan en dos microorganismos diferentes. Uno de ellos es el hongo de la especie Trichoderma harzianum, cepa T78 descubierta por Symborg. Es la base del inoculante biológico Trichosym Bio. Esta cepa ha sido caracterizada molecularmente por Symborg y depositada en el banco de germoplasma de la Universidad de Valencia. Contiene una concentración de 5 x 1011 ufc (unidades formadoras de colonias) por cada litro de producto.

Trichosym Bio estimula el desarrollo vegetativo de las plantas, mejorando su nutrición mediante la solubilización de macro y micronutrientes y facilitando su adquisición y transporte por parte de la planta y se recomienda para todo tipo de cultivos hortícolas. Aumenta la resistencia de las plantas frente a situaciones de estrés medioambiental como la salinidad y la sequía e incrementa la capacidad de entrelazado del sistema radicular, y por tanto mejora la absorción de agua y nutrientes.

El otro microorganismo base de los productos registrados es el hongo formador de micorrizas Glomus iranicum var. tenuihypharum, (descubierto y patentado por Symborg). Este hongo mejora la eficiencia de las raíces en la absorción de agua y nutrientes. Unas raíces mayores y más fuertes permiten una mayor actividad fisiológica, aumentando el rendimiento de los cultivos y la calidad de los frutos. Su uso estabiliza el funcionamiento ecológico y la productividad de los ecosistemas y no produce residuos indeseables en las plantas, ni altera las características genéticas de los cultivos y las cosechas.

Symborg ha desarrollado una completa gama de productos para ser aplicados en los distintos tipos de sistemas agrícolas. MycoUp y MycoUp Activ se aplican a través del agua de riego, Resid HC mediante el recubrimiento de semillas y Resid MG, una formulación microgranulada para aplicar en el momento de la siembra. Todos ellos promueven una intensa colonización micorrízica de este hongo que consigue incrementar el rendimiento agrícola incrementando el aporte de nutrientes y agua del suelo.

