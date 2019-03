VENZE propone planes culturales accesibles en Madrid Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 16:32 h (CET) La capital de nuestro país ofrece una eternidad de planes culturales, con los que desconectar y pasar fines de semana diferentes. Para las personas con movilidad reducida no siempre es fácil poder acceder a ellos, por eso desde Venze, la primera app de traslado para para personas con movilidad reducida, proponen las mejores opciones adaptadas al gusto de todos Para los amantes del arte

Museo historia de Madrid

Declarado monumento histórico- artístico, se caracteriza por su portada barroca, del arquitecto Pedro Rivera. Este antiguo Museo Municipal de Madrid y Hospicio desde el reinado de Felipe V, permite observar a través de maquetas, dibujos cartografías, etc., las costumbres y el arte de Madrid desde la elección de la ciudad como capital de la monarquía por Felipe II en 1561 hasta las primeras décadas del siglo XX.

Está localizado en la calle Fuencarral y se puede visitar sin problema ya que la calle por la que se accede al museo es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso superior a 1,50 m y la entrada principal es sin desniveles.

Museo nacional centro de arte Reina Sofía

Se trata del museo más importante de arte en España ya que alberga obras realizadas desde finales del siglo XIX, a la actualidad, por artistas principalmente españoles entre los que se encuentran entre otros: Dalí, Miró, Picasso y Chillida. La estrella del museo es el Guernica, obra de Pablo Picasso. Está situado en un edificio precioso diseñado en tiempos de Carlos III por Sabatini, que fue restaurado en los años 80 del siglo XX.

El museo da acceso gratuito a personas con discapacidad y para un acompañante en caso de que resulte imprescindible para la visita. Es accesible hasta la puerta y cuenta ascensores que conectan las torres y dan accesibilidad a todas las salas, las cuales disponen de rampas.

Museo del Prado

El Museo del Prado abrió sus puertas al público el 19 de noviembre de 1819 con 311 pinturas de la Colección Real, todas de autores españoles colgadas sobre sus muros. A día de hoy celebra su bicentenario y es considerado por muchos la mejor pinacoteca del mundo. Es uno de los centros artísticos más importantes del planeta ya que recoge la mejor colección de obras españolas de los siglos XVI-XVIII.

Las cuatro plantas que conforman el museo, son accesibles a través de los ascensores, siendo también de fácil entrada y salida a través de la puerta principal del edificio (Puerta de los Jerónimos, c/Felipe IV s/n).

Para los amantes del espacio y la aviación

Museo de la aeronáutica y la astronáutica

El museo tiene por finalidad adquirir, conservar y exponer los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico de la Aeronáutica Española. Alberga aeronaves, uniformes, condecoraciones, motores, maquetas y otros fondos relacionados con la aviación que no dejan indiferente a nadie. Una vez acabada la Guerra Civil y creado el Ejército del Aire, nace la idea de crear un museo donde la evolución e historia de la aeronáutica española quedara expuesta. Desde 1975 se puede disfrutar del Museo en Cuatro Vientos, convirtiéndose en un referente europeo de la aeronáutica.

Con respecto a la accesibilidad, se accede por una rampa y, una vez dentro y pasado el control de seguridad, se baja por otra rampa en donde ya da comienzo el recorrido de la visita 100% accesible.

Para los amantes de los libros

Biblioteca Nacional

El antiguo Museo del Libro, actualmente conocido como el Museo de la Biblioteca Nacional de España, ofrece una amplia oferta educativa, formativa, cultural y de ocio para todo el público, y divulga las colecciones, funcionamiento e historia de la Biblioteca Nacional. Actualmente se puede disfrutar de la exposición temporal de Idomeneo: La proyección de un mito, de Homero a Mozart, hasta el 17 de marzo de 2019.

La entrada al edifico se puede efectuar sin problema gracias a que la acera por la que se accede está rebajada. Las zonas comunes al edificio son accesibles desde la planta baja o con el ascensor, dando la posibilidad de disfrutar del espacio sin inconvenientes.

Para los amantes de la arqueología

Museo Arqueológico Nacional

Ubicado en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, este edificio del siglo XIX, está compartido con la Biblioteca Nacional. Esta institución pública tiene como objetivo ofrecer una interpretación atractiva, interesante y crítica de los objetos que una vez pertenecieron a distintos pueblos españoles, desde la antigüedad hasta épocas más actuales. Esta exposición de la historia de los objetos ayuda a analizar y comprender la realidad actual.

Con respecto a la accesibilidad tanto en la planta baja, junto al área de recepción de visitantes, como en la planta -1, existen aseos con cabinas adaptadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Para los amantes de la moda

Museo del traje

El museo del traje expone una visión completa de la historia del traje en España desde tiempos remotos hasta el siglo XXI. La exposición está organizada por cronologías y por salas monográficas en donde cabe destacar la de Cristóbal Balenciaga. Además, el museo cuenta con un área didáctica en donde se explica el por qué la gente se viste, cómo se hacen los vestidos, etc. Este museo es también un centro de investigación del Patrimonio Etnológico.

Para las personas con movilidad reducida existe una entrada especial accesible con ascensores señalizada con rótulos direccionales situados junto a la escalera y con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Sobre VENZE

VENZE es la nueva aplicación que permite a personas con movilidad reducida poder realizar traslados en vehículos 100% accesibles. Su compromiso es transformar ciudades y favorecer la movilidad libre.

La aplicación está disponible para descarga en Play Store (Android) y en App Store (iOS).

www.venze.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.