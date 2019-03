Cada vez se recurre más a expertos para las gestiones de vehículos, según Tranferencias Imposibles Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 16:21 h (CET) La dificultad de ciertos trámites legales para la gestión de vehículos complica a los usuarios completar la tarea con éxito de manera autónoma, recurriéndose cada vez más a expertos. Transferencias Imposibles desvela las claves de este fenómeno Muchas personas se ven superadas por las formalidades que hay que cumplimentar para, por ejemplo, cambiar la titularidad de un vehículo a nombre de un fallecido o para proceder a la venta de un vehículo de una empresa que ya no existe. Con el objetivo de atender a la creciente demanda de profesionales han surgido empresas como Transferencias Imposibles.

Solución a auténticos quebraderos de cabeza

Se ha producido un notable aumento de la demanda, influido en gran parte por la tendencia de lo vintage. En este marco, empresas como Transferencias Imposibles se han especializado en realizar toda la documentación oficial requerida para resolver este tipo de complicadas situaciones. "Solucionamos cuestiones que para los particulares pueden ser auténticos quebraderos de cabeza", indica uno de los gestores del proyecto transferenciasimposibles.com.

La empresa cuenta con más de once años resolviendo este tipo de complicados casos, por lo que goza de un saber hacer que los convierte en uno de los escasos centros capaces de resolver muchos casos de esta problemática a nivel de todo el estado español. "Son muchos años gestionando este tipo de trámites complejos, pero cada caso tiene particularidades y demanda algo especial", afirman desde la compañía. "Resulta un desafío, al habernos especializado en esta cuestión hemos aceptado un reto continuo. Es algo que nos encanta en el equipo, pero que exige mucho; continuamente estamos formándonos y buscando nuevas soluciones".

Profesionales para agilizar trámites

Muchos de los afectados por este tipo de cuestiones se enfrentan a coches inmovilizados. La imposibilidad de disponer de los coches para poder circular libremente o para, en muchos casos, poder venderlos, implica un nivel de frustración enorme en los usuarios. "El nivel de confusión inicial se mezcla con la ansiedad de querer deshacerse de un contratiempo. La cuestión es que son trámites complejos que requieren de tiempo", afirman desde la empresa.

Para agilizar los trámites, son cada vez más personas las que demandan un servicio de expertos como el de https://www.transferenciasimposibles.com/ para que les solucione una buena papeleta.

Diferentes normativas para habilitar los vehículos

La existencia de distintas normativas a nivel estatal para regir estos trámites complica enormemente afrontar esta clase de gestiones de la documentación. Una tarea ya de por sí ardua. "A muchos de los que se enfrentan a estas situaciones les sobra motivación. Cabe señalar que en la mayoría de los casos, habilitamos vehículos que de lo contrario nadie podría disfrutar. Pero, el golpe de realidad es tremendo cuando se exponen a diferentes normativas en función de la comunidad y a la ya de por sí complicada legislación", apuntan desde la empresa.

A pesar de lo difícil que resulta cada proyecto, cuentan con un sinfín de casos de éxito. "Recuerdo especialmente el imponente Citroën 11 Ligero de 1953. Es complicado no enamorarse de él. Actualmente, puede recorrer las calles de Vitoria a pesar de que su titular murió y se carecía de la documentación. Me encantaría cruzarme con el en la carretera", apunta unos de los impulsores de www.transferenciasimposibles.com.

