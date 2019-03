Los proyectos acelerados en la IV edición de Orizont presentan sus resultados en el Demo Day Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 16:08 h (CET) CO2 Revolution, Stone Cooker, Bee Standards y Garunkook son las cuatro startups participantes en la última edición del programa de aceleración creado por Sodena Orizont ha celebrado esta mañana su cuarto Demo Day, donde l aceleradora agroalimentaria creada por la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) ha convocado no sólo a los proyectos participantes en esta IV edición, sino también han estado presentes Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, e Izaskun Goñi, Directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo. Durante el evento ha tenido lugar una ponencia bajo el título ’Coca-Cola, haciendo negocios sostenibles’ de la mano de Fernando Anel, de la gerencia de comunicación de zona norte de Coca-Cola European Partners.

Durante el acto los asistentes han conocido de primera mano a cada una de las startups aceleradas en esta IV edición y cuáles son los retos que han conseguido desde que aterrizaron en el vivero agroalimentario del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), situado en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) el pasado 8 de octubre. En este tiempo los emprendedores han aprendido no sólo a desarrollar un plan estratégico de negocio y los diferentes aspectos legales a tener en cuenta antes de poner en marcha una startup, sino también han profundizado en materias tan diversas como finanzas, ventas, marketing estratégico y propiedad intelectual.

Los proyectos acelerados en la IV edición de Orizont son:

CO2 Revolution: solución para la compensación de la huella de carbono a través de un nuevo sistema tecnológico de plantación masiva (semillas inteligentes) por medio de drones.

Stone Cooker: startup dedicada a la fabricación de la “mesa Suiseki”, una nueva experiencia gastronómica y social que consiste en crear una mesa con dos piedras volcánicas naturales al 100% en la que los comensales interactúan y, a la vez, pueden cocinar los alimentos.

Bee Standards: un proyecto preocupado por la reactivación de los ecosistemas y la recuperación de la población rural con la ayuda de las abejas y sus apicultores. Su objetivo es aumentar los niveles de polinización que están diezmándose por la ocupación del territorio, el cambio climático y los pesticidas agrícolas.

Garunkook: gestión mejorada y personalizada de la fermentación de bebidas en barricas de madera mediante smart data.

Desde los comienzos de Orizont ya se han impulsado un total de 22 proyectos, de entre las cerca de un millar de startups interesadas, tanto de origen nacional como internacional, de todos los subsectores agroalimentarios y sectores auxiliares relacionados con la alimentación, además de ser una de las aceleradoras líderes del sector agroalimentario en España, según el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) de 2018.

Para la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, “esta celebración no es el fin, el camino continúa y desde Sodena vamos a seguir trabajando con el reto de contribuir a lograr una Navarra más competitiva, próspera y sostenible. Nuestra hoja de ruta no es otra que la plasmada en la S3 o Estrategia de Especialización Inteligente, aprobada por el Gobierno de Navarra. Es tarea de todos hacer de nuestro esfuerzo un referente en nuestra apuesta por la innovación y por atraer talento a Navarra”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.