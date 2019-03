Aumenta la demanda de tratamientos de rehabilitación del suelo pélvico, según Mesomedic Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 15:47 h (CET) El debilitamiento del suelo pélvico afecta en la actualidad a un importante número de mujeres en edad adulta. Mesomedic, expertos en medicina estética en Palma de Mallorca, desvela las claves de esta dolencia y su forma de tratarlo Las disfunciones del suelo pélvico afectan a alrededor de un tercio de las mujeres en edad adulta y también se da en hombres. Pese a ser una cuestión tradicionalmente muy poco tratada y que se asocia con achaques propios de la edad, puede diagnosticarse, tratarse debidamente y llegar a rehabilitarse.

Como consecuencia de un mayor acceso a la información a través de Internet y las redes sociales se ha producido una mayor visibilización de este tipo de procesos. Esto lógicamente ha aumentado la demanda de los tratamientos que centros como mesomedic, centro de medicina estética en Palma de Mallorca, ofrecen y que ayudan a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas.

El deporte, un factor más en el debilitamiento

La mejora en los hábitos de vida y la popularización de rutinas deportivas por gran parte de la sociedad ha influido en la demanda de ejercicios de Tratamiento de suelo pélvico. La mala realización de cierta gimnasia aumenta la probabilidad de debilitar los órganos, especialmente en la mujer.

"Se ha notado un incremento de la demanda en nuestro centro. Es evidente que la práctica deportiva es un factor más. Los hipopresivos, por ejemplo, han estado de moda y se trata de unos ejercicios muy profundos en los que hay que poner mucha atención para una correcta ejecución", indican desde Mesomedic.

Un suelo pélvico débil afecta en muchas facetas del día a día

El suelo pélvico es un conjunto de músculos cuyo mal funcionamiento puede afectar a múltiples tareas diarias. "Se tratan de cuestiones que a menudo se sufren en silencio, como las pérdidas de orina o la incontinencia fecal. Sin embargo, son afecciones que tienen una relación directa con la autoestima de la persona", indica el Dr. José Gabriel Pérez Karduss, experto en Rehabilitación del suelo pélvico en Mesomedic.

Estas dolencias tienen implicaciones en muchas facetas de la vida diaria. "A veces se pasa por alto que la debilitación del suelo pélvico puede conllevar inconvenientes en el plano laboral, sexual o afectivo". Su debilitamiento es una afección común, aunque, sin duda, el pudor impide que se trate más abiertamente el tema. "Son muchas personas las que lo guardan en el plano más íntimo y a duras penas se lo comunican a su pareja. Los tratamientos intervienen positivamente en el ámbito psicosocial y, por tanto, en las relaciones sociales. Inevitablemente, si uno no está bien consigo mismo, no lo está con los demás".

Una atención primaria insuficiente para una afección común

Pese a que es un deterioro de la musculación que se produce habitualmente, la atención primaria resulta poco efectiva al centrarse en tratar los efectos, en lugar de centrarse en las posibles causas. Este hecho justifica el crecimiento del número de peticiones de tratamientos de rehabilitación.

"Desde Mesomedic, hemos adquirido una responsabilidad con esas personas afectadas por un debilitamiento del suelo pélvico, incorporando a nuestros servicios la reeducación de los músculos localizados en esa zona. Algo que queda claro en la diversidad de tratamientos que ofrecemos en http://www.mesomedic.es/suelo-pelvico/ ", apunta el Dr. Karduss. "De esta manera, podemos garantizar al usuario un fortalecimiento efectivo de la musculación, con independencia de la patología que origine la disfunción".

