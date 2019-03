Paysafecash facilita a los consumidores de España comprar online y pagar en efectivo Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 15:16 h (CET) Paysafecash, una solución de pago alternativa ofrecida por el proveedor de pagos líder a nivel mundial, Paysafe Group, contó con presencia en el eShow de Barcelona el 12 y 13 de marzo de 2019. El eShow tiene el objetivo de destacar las innovaciones que apoyan el crecimiento de las empresas online Paysafecash, opción de pago en efectivo pionera y muy segura, se lanzó en 2018 para satisfacer al considerable número de compradores online en todo el mundo que siguen prefiriendo pagar en efectivo.

Al contrario de la creencia popular de que la mayoría de bienes se compran utilizando tarjetas de crédito o débito u otros métodos de pago alternativos, la realidad es que incluso en zonas muy desarrolladas, como es el caso de la Unión Europea, alrededor de 57 millonesⁱ de adultos no disponen de una cuenta bancaria y el 68%ⁱⁱ de las transacciones se pagan mediante dinero en efectivo. El temor al fraude se cita a menudo como una de las principales razones para no querer compartir información financiera online. Como solución online de dinero en efectivo, Paysafecash ayuda a los consumidores y comercios online a superar estas barreras.

Pagar con Paysafecash es sencillo:

Generar código de barras

El cliente selecciona 'Paysafecash' en la tienda web como método de pago, carga el código de barras generado en su wallet, lo envía a un teléfono móvil o lo imprime. Encontrar establecimientos de pago

Utilizando la función de búsqueda, el cliente encuentra el establecimiento de pago de Paysafecash más cercano. Escanear y pagar

El personal de venta escanea el código de barras en el establecimiento de pago y el cliente paga la cantidad correspondiente. La web procesa el pedido directamente. De acuerdo con Udo Müller, CEO de Paysafe, Paysafe se centra en ofrecer opciones de pago alternativas que son tan necesarias paras los compradores online. En su opinión, Paysafecash tiene el potencial de atraer a millones de nuevos compradores online, representando un verdadero crecimiento para las compras digitales y los comercios online.

Al respecto, Müller ha comentado: "Sabemos que hay una necesidad sustancial de proporcionar una solución de dinero en efectivo online flexible y segura para superar las trabas del fraude en Internet o facilitar el acceso al mundo online a los consumidores que no disponen de cuenta bancaria o tarjetas de crédito. Estamos encantados de lanzar Paysafecash en España para atender a esta necesidad".

Acerca de Paysafecash

Paysafecash, del proveedor líder en pagos globales Paysafe Group, es un método de pago alternativo para clientes que quieren pagar online de forma fácil y segura utilizando dinero en efectivo. Disponible en más de 20 países, Paysafecash hace que las compras online sean posibles para clientes sin tarjeta de débito o de crédito o que no desean usarlas para los pagos online.

El pago se lleva a cabo por medio de un código de barras que se escanea en persona en un establecimiento de pago. La compra se completa y se entrega cuando la cantidad correspondiente ha sido pagada. Paysafecash se ha lanzado en 2018 por el mismo equipo de Paysafe que creó la solución de prepago en efectivo ganadora de varios premios: paysafecard, líder global en la industria del prepago online, creada en el año 2000.

Para obtener más información sobre Paysafecash, visitenos en www.paysafecash.com.

Más información sobre Paysafe Group puede encontrar aqui: www.paysafe.com

