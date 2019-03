Isabel Martínez: emprendedora y empresaria pionera en el sector Aloe vera

Isabel Martínez, empresaria y emprendedora con una trayectoria profesional superior a los 20 años, además de Socia-fundadora y gerente de la empresa Veracetics, empresa de base tecnológica, líder nacional y europea en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera Un emprendedor debe ser una persona creativa, capaz de identificar las oportunidades de negocio y, en especial, perseverante para que cualquier fallo o fracaso no conlleve al abandono del proyecto. En palabras de Isabel Martínez, gerente de Veracetics, “montar un negocio no es un camino de rosas y eso debe estar presente en la mente de cualquier emprendedor. Siempre existen las dificultades obvias como puedan ser la financiación o el encontrar un equipo adecuado, en mi caso fue difícil el hecho de materializar la idea y crear el proceso productivo, las ventas, la planificación, etc”. Isabel define con brillantez que es el emprendimiento. “El emprendimiento, a pesar de suponer un enorme esfuerzo, es de las mayores fuentes de satisfacción y de realización personal, por lo que no hay que perder la ilusión de luchar por algo propio”.

En los últimos años, es una realidad la mayor presencia e incorporación de la mujer al ámbito laboral y a los órganos de gobierno de las empresas. Se han incrementado las posibilidades profesionales de promocionar y desarrollar sus capacidades intelectuales y conocimiento para triunfar en el ámbito empresarial, demostrando su valía personal y potencial profesional. La gerente de Veracetics opina “no creo que exista diferencia en la forma de hacer negocios o de llevar una empresa por cuestión de género, o por lo menos, no debería existir, sí es cierto que, en los últimos años, se ha incrementado la presencia de la mujer en los órganos de poder y dirección de las empresas, lo cual creo que es altamente positivo al aportar diversidad y complementariedad claves en el desarrollo empresarial”. Y añade que “Para alcanzar las metas es fundamental poseer el conocimiento y la formación necesarios; también saber gestionar la incertidumbre, el riesgo y añadiría, por supuesto, la capacidad de liderazgo”.

La conciliación laboral y familiar a veces resulta compleja porque a una empresa hay que dedicarle mucho tiempo, y más siendo mujer y empresaria. Resulta casi inevitable que otros aspectos de la vida no se vean resentidos; si bien, gracias a la tecnología, es posible trabajar fuera de tu puesto de trabajo. Confío, concluye Isabel Martínez, gerente de Veracetics, “en que no se frene la progresión en la formación e incorporación de mujeres en puestos directivos, y que desaparezca la brecha de género y se rompa el techo de cristal entre hombres y mujeres empresarios. Una de las expectativas que considero razonable es la creación de modelos laborales que permitan una mayor conciliación laboral y familiar”.

Veracetics: Empresa de Base Tecnológica, con más de veinte años de experiencia surgida en el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, líder nacional y europea en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera. Su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida a través de la investigación, desarrollo y aplicación de las innovaciones. Su innovador concepto de productos de consumos obtenidos de extractos vegetales y aplicados a diferentes sectores la sitúan a la vanguardia del sector. Ha sido la primera empresa europea con producción y tecnología propia para la extracción y fabricación de Aloe vera no importada y, también, la primera que obtuvo el Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológica.