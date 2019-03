Lo maté porque era mío

Una madre degüella a su bebé de tres meses en un cementerio de Toledo. La tragedia se cierne nuevamente sobre Toledo donde ya en abril otra madre había arrojado a sus hijos, un bebé de 18 meses y un niño de 10 años, por la ventana antes de arrojarse ella misma. En el primer caso, el pueblo de La Villa de Don Fadrique ha quedado consternado por una muerte tan absurda y espantosa y han salido a la calle para manifestarse. No ocurrió lo mismo en el segundo caso, ocurrido en Recas, en que, por suerte, los niños no murieron pero nadie se movilizó. Tampoco nadie salió a la calle en ocasión de la aparición sin vida de César, que con 9 años apareció muerto dentro de una maleta en un descampado en Menorca. Su madre lo ahogó en la bañera porque a su nuevo novio no le gustaban los niños. El acto de repudio lo organizó nuestra asociación y ni una autoridad se presentó.



Si fueran hechos excepcionales tal vez nos extrañarían pero son mucho más comunes de lo que se piensa. En casi todo el mundo el infanticidio a manos de sus propias madres es un hecho frecuente demostrando el alto grado de violencia que las progenitoras mujeres son capaces de ejercer con sus hijos. Un estudio del Instituto Reina Sofía culpa al 52 % de las madres biológicas del maltrato a sus hijos. Pero las cifras de muerte o maltrato de hijos menores cometidas por sus madres se silencian sistemáticamente ¿Porque? Porque para el feminismo de género radical y misándrico esta imagen de mujer madre violenta va en contra de sus intereses.