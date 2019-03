¿En qué medida es importante la confianza con un cliente? Decimos que sin confianza no hay venta. Tenemos que generar confianza con nuestros clientes.



¿Te has parado a pensar la importancia que tiene generar confianza con nuestros clientes? Sin confianza, no hay venta, es cierto, que a a través del marketing podemos generar confianza, pero el vendedor, cuando está con un cliente, también tiene que ganarse esa confianza, ese es tu trabajo como vendedor. Conseguir que el cliente confíe en ti para que luego no se piense tanto si lo compra, o no lo compra.



Tenemos que generar confianza. Más allá de vender, tenemos que seducir, generar confianza, haciendo que el cliente esté emocionalmente más vinculado con nosotros, es decir, que crea más , que confíe más y que quiera más.