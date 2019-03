XXVI Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid La Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE) presenta a doce parejas para competir por el título de Mejor Cocinero de la Comunidad de Madrid Jaime Ruiz de Infante

martes, 26 de marzo de 2019, 15:10 h (CET) Al igual que en años anteriores, habrá tres jornadas eliminatorias y una gran final donde se decidirá a la pareja que tendrá pase directo al Certamen Nacional de Gastronomía como representantes de la Comunidad de Madrid. Además, el ganador recibirá un premio de 2.000 euros.



Los participantes afrontarán diferentes pruebas. Para la primera fase, las doce parejas tendrán que elaborar un plato con garbanzos de ‘La Garbancera Madrileña’ y cocochas de bacalao de Serpeska.



“El nivel no deja de crecer conforme pasan los años. El jurado técnico y de cata lo va a tener muy complicado: los participantes vienen con muchas ganas de hacer ruido y de dar lo mejor de sí mismos. Es sorprendente ver cómo se superan año tras año. Además, son un claro ejemplo todos ellos de que la gastronomía madrileña está en plena forma y goza de una salud excepcional”, explica Bárbara Buenache, presidenta de ACYRE Madrid.



En cada jornada los participantes contarán con una despensa con lácteos y derivados del huevo de Calidad Pascual, aceites y vinagres Rafael Salgado, vinos de la DO Vinos de Madrid, brotes o germinados de KoppertCress, carnes de Jafisa, la cerveza madrileña Mahou, panes de Horeo Fresh, quesos de Albe Lacteos del Jarama y los ingredientes básicos de la despensa Alcampo y Auchan Producción Controlada, además de Alimentos de Madrid Calidad, que son alimentos frescos de calidad producidos en colaboración con agricultores, ganaderos y productores madrileños.



Los participantes

A este certamen acuden: Francisco Javier Serrano y Lety Tello Pacheco del Hotel NYX Madrid; del Hotel Bless Madrid, Álvaro de Frutos y Nicolás Federico Ríos; Franz Justiniano Herrera y Mykyta Afanasyev del Restaurante Urrechu; Sergio y Roberto Hernández, de Latasia; del Pestana Hotel Group, Francisco Javier Silva y Víctor Manuel Llatas; Juanma Muñoz y Jorge Luis Alegre, del Restaurante El Pradal; Antonio González de Bergas y Roberto Martín Magano, de Antípode Madrid; Francisco Jesús González y Samuel Arribas, de Jatetxea; Lucía Mora y María Gabriela Sassola, de El Tarantín de Lucía; del Hotel Barceló Emperatriz, Ignacio Martínez García y Marina Harto Paz; Pablo David Maldonado y Josie Huayamave de Inclán Brutal; y de Restaurante Lamadrid, Enrique Zubillaga Navarro y Hanan El Guennouni.



Calendario de competición

Lunes, 1 de abril, en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo (Calle Ferial, 2 Madrid). Serán eliminadas 2 parejas.

Martes, 23 de abril, en CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega (Calle Pintor Velázquez, 64 Móstoles). Serán eliminadas 2 parejas.



Lunes, 29 de abril, en el IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid (Carretera Colmenar (M-607) Salidas 14 y 15 (Vía de sercivio) Madrid). Semifinal serán eliminadas 4 parejas.



Jueves, 23 de mayo, en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo (Calle Ferial, 2 Madrid). Gran final

