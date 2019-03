Costa Rica y México unidos celebraron el “Día Mundial de la Poesía” ​Los poetas que participaron en la lectura, leyeron un poema de su autoría y un poema de los poetas mexicanos Carlos Javier Jarquín

martes, 26 de marzo de 2019, 14:59 h (CET) Este año se conmemoró el 20 aniversario de festejarse ininterrumpidamente el Día Mundial de la poesía. ¿Quién propuso que se celebrara el Día Mundial de la poesía?. “El 5 de febrero de 1998, el editor Antonio Pastor Bustamante solicitó a la organización, Unesco la creación del Día Mundial de la Poesía. Luego de analizar su propuesta, ese mismo año, la organización internacional aceptó su solicitud”.



¿En qué año se aprobó el Día Mundial de la poesía?. “La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la Unesco durante su 30º periodo de sesiones, que se celebró en París en 1999”.



Biblioteca Nacional La tarde y noche de este pasado jueves 21 de marzo, en San José Costa Rica, la comunidad amante de la poesía disfrutó de una lluvia de poesía, lluvia de versos, lluvia de inspiración, fue un derroche de jolgorio poético como nunca antes se había vivido, los escenarios donde se pudo presenciar esta fiesta cultural y artística fueron: Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” y en el Instituto Cultural de México.



A las 2: p.m. (hora local), inició en la Biblioteca Nacional el primer recital poético fue “Equinoccio Mujer y Poesía”. La Directora de la biblioteca. Lic. Laura Rodríguez Amador, cordialmente dio la bienvenida a las poetas invitadas y al público presente, la actividad fue por dos horas. Esta actividad fue organizada por La Biblioteca Nacional de sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud en cómplice con la fundación Jorge Debravo, en conmemoración al “Día Mundial de la Poesía”.



Poetisas participantes El público presente se deleitó escuchando incontables y lujos de versos sobre diversos temas. Las poetisas participantes fueron: Lucía Alfaro, Laura Casasa, Julieta Dobles Yzaguirre (Premio Nacional de Cultura Magón 2013). Mía Gallegos, Leda García, Marjorie Ross y Queen Nzyinga. También tuvo presente el violinista, Kevin Gabriel Henríquez, como artista invitado.



Poema, “La pregunta” Estas artistas se destacaron en cada verso, brillaron magistralmente en cada uno de sus poemas leído, al finalizar esta fiesta literaria, la poetisa Julieta Dobles, leyó un poema inédito, inspirado en la crisis “sociopolítica” que ha vivido Nicaragua en los últimos 11 meses. El nombre del poema es “La pregunta”. Primer estrofa: “La juventud siempre pone los muertos./ Pone el ideal y la ira,/ la protesta y el cuerpo,/ escudo y blanco fácil,/ de la injusticia y la violencia ciegas” (…).



La última estrofa del poema dice: “¿hasta cuándo,/ seguirá repitiéndose la historia,/ hasta cuando la patria de Sandino empezará a construir,/ un presente de todos/ donde la juventud no muera desangrada,/ y el poder no se mute/ en el desfalco de todos los ideales”.



Instituto cultural de México El jueves por la noche la celebración literaria se trasladó de la Biblioteca Nacional al Instituto cultural de México el “Grupo literario poiesis -poiesis Editores, UNAM-Costa Rica, centro de estudios mexicanos, Instituto Cultural de México y la escuela de Filología, Lingüística y literatura de la UCR”. Se unieron para festejar el Día Mundial de la Poesía, dedicado a la poesía y cultura mexicana, se leyeron poemas de los más eminentes poetas mexicanos, por ejemplo: Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Acuña Narro, Amado Nervo, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Coral Bracho, entre otros.



Poetas participantes La actividad dio inicio a las 7: p.m. y finalizó a las 9:30 p.m. El Director del Instituto Cultural de México, dio las palabras de bienvenidas. Sin duda fue una velada mágica e incomparable, entre poesía, música y mariachi al estilo mexicano el público se contagió de fervor inenarrable.



Los poetas que participaron en la lectura, leyeron un poema de su autoría y un poema de los poetas mexicanos: Poetas participantes: Ronald Bonilla, (Premio Nacional de Cultura Magón 2015), María Pérez Yglesias, José Pablo Barboza Marchena, Carlos Enrique Rivera Chacón, Ana Patricia Urrutia Pérez (poetisa, guatemalteca-costarricense), Marlene Retana Guido, Lucía Alfaro, Julieta Dobles Yzaguirre, entre otros.



Artistas invitados Después de una hora de haber escuchado poesía, la música hizo sutilmente su preciada presencia, la cantante costarricense Tatiana Flores y el músico Daniel Ruíz provocaron notablemente copiosos aplausos, el público íntegramente grabó tanto en su mente como en su celular el irrepetible y grato presente. Al final de la lectura poética el invitado especial poeta mexicano Álvaro Vallarta, (n. 2000) leyó varios de sus poemas. El final de la actividad fue excepcional entre mariachi, tequilas y bocadillos.

