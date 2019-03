Alberto Enguita entrevista en directo a Jordi Griera por el lanzamiento de 'Lánzate a los Valores Humanos' Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 09:51 h (CET) El empresario y consultor español Jordi Griera será entrevistado por Alberto Enguita, creador del portal Emprende Despierto, el próximo miércoles 27 de marzo a las 20:00 hrs. de España en una transmisión en vivo Como parte del lanzamiento oficial de la segunda edición de Lánzate a los Valores Humanos, Jordi Griera dará a conocer los detalles, motivos y objetivos de su obra en una transmisión en vivo desde España para toda hispanoamérica con el emprendedor Alberto Enguita. Para conocer más detalles e inscripción a la entrevista dar click aquí.

Griera es un libre pensador enamorado de la humanidad. Lánzate a los Valores Humanos es un libro distinto sobre valores humanos, que habla al corazón y al cerebro: tiene la intención de ayudar a hacer un mundo mejor promoviendo los valores que todo el mundo lleva dentro. Es una tarea difícil que el texto solventa con una actitud científica y experimental, proponiendo soluciones claras y prácticas.

El autor también abordará su experiencia como emprendedor durante esta entrevista. Jordi Griera es presidente de la Fundación Ineval, con sede en España, la cual se dedica a difundir los Valores Humanos en las empresas y gobiernos. Desarrolla herramientas didácticas y cursos para difundir su uso en empresas y organizaciones, incluyendo diferentes métodos para reducir el estrés laboral, propiciar un ambiente favorable para las relaciones humanas y el bienestar emocional. También estudia la economía social y los sistemas monetarios priorizando al capital humano, para promover el cambio hacia una sociedad centrada en las personas y no en el dinero.

Su experiencia en el sector es amplia. Durante años fue coordinador de Economía del Plan Nacional de Valores, una iniciativa pionera amparada por el gobierno de Cataluña en el año 2011. Miembro fundador del Instituto de la Moneda Social y del Proyecto Eurocat. También participó en la creación del Instituto ISSE-SE de Milán, Pais Conscient y Casa de l´Esser de Barcelona.

Se podrá conocer todo esto y más directamente en la transmisión en directo, de la mano de dos grandes personas y emprendedores: Jordi Griera en entrevista con Alberto Enguita.

Si se desea descubrir cómo los valores son la mejor manera de emprender exitosamente, no olvidar registrarse en el enlace y preparar preguntas para hacerlas directamente a Jordi Griera. Recomiendan no perderse esta oportunidad única.

