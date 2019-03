RSM Spain apuesta por el arbitraje internacional Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 17:02 h (CET) Expertos de la firma RSM en España apuestan por el arbitraje transfronterizo entre Latinoamérica, España y Portugal auspiciado por el Centro Iberoamericano de Arbitraje – CIAR En el marco del Desayuno de Trabajo sobre “Ventajas de una Corte Arbitral Iberoamericana como alternativa a la resolución de disputas”, celebrado en las oficinas de RSM en Madrid, se han dado a conocer los principales factores a tener en cuenta a la hora de acordar someter una controversia entre empresas con intereses en Latam, España y Portugal a la CIAR. En este sentido, se destacaron como ventajas la razonabilidad de los costes, la rapidez del procedimiento y sobre todo confluencia cultural e idiomática. CIAR trabaja únicamente en español y portugués.

Como ponentes han participado Luis Martí Mingarro, presidente del CIAR y Javier Iscar, secretario del CIAR, actuando como moderador Santiago Gastón de Iriarte, socio de RSM Spain.

En el encuentro se ha destacado la ausencia de instituciones arbitrales específicas en la resolución de asuntos que afectan a la comunidad iberoamericana, por lo que antes de la existencia de CIAR era casi obligatorio acudir a otras instituciones arbitrales ajenas a esta cultura lo que daba lugar a incertidumbres que tampoco encontraban respuesta adecuada en los tribunales de justicia. CIAR es, en definitiva, la respuesta a este tipo de demandas puesto que cuenta con el apoyo de diversas instituciones como colegios de abogados, cámaras de comercio y cortes arbitrales locales, y tiene por objetivo un marco institucional para la resolución de disputas que garantiza la aplicación e interpretación de la legislación más adecuada para cada caso.

Los asistentes pusieron de manifiesto su preocupación por la situación previa a la existencia del CIAR en relación con la resolución de conflictos a través del arbitraje como alternativa a los tribunales de justicia habituales. En este sentido, los ponentes explicaron que esta nueva corte esta diseñada para facilitar el acceso al arbitraje no solo a las grandes empresas sino también a las medianas y pequeñas empresas con una importantísima presencia en Iberoamérica.

En este sentido, Santiago Gastón de Iriarte, experto en arbitraje internacional, comenta: “hasta ahora no era fácil para nuestros clientes aceptar el arbitraje como mecanismo alternativo para la resolución de controversias empresariales dado su elevado coste y la diferencia de cultura jurídica. De esta manera, el CIAR constituye una alternativa de calidad que garantiza la excelencia y la comprensión de los intereses en conflicto.”

Asimismo, el socio del departamento de Procesal y Arbitraje de RSM Spain, Christian Castellá, valoró CIAR como una institución que puede fomentar las relaciones comerciales entre empresas iberoamericanas al ofrecer un marco adecuado, transparente y rápido para la resolución de eventuales disputas.

Para RSM Spain, que forma parte de una red con presencia en 17 países iberoamericanos y desarrolla su actividad en las áreas de auditoría, fiscal, legal y consultoría, CIAR es una alternativa que debe tenerse en cuenta.

Sobre RSM

RSM es la 6ª organización mundial de firmas de auditoría, fiscal, legal y consultoría, con presencia en 116 países. Cuenta con 750 oficinas y con más de 41.000 profesionales. La facturación combinada total es de 5.400 millones de dólares.

RSM es la marca utilizada por una red de firmas independientes. RSM International Limited no ofrece directamente servicios profesionales. Las firmas de RSM comparten la visión común de proporcionar servicios profesionales de alta calidad en sus mercados local e internacional. Sobre NetSuite.

Para más información contactar con:

Karina Doval, Marketing & Communications Manager de RSM Spain

Tel. 91 457 02 39 " E. kdoval@rsm.es

Se puede visitar la website: www.rsm.es

