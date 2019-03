Hokey Pops presenta sus palettas de helado para este verano Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 16:42 h (CET) El verano está a la vuelta de la esquina, dando el pistoletazo de salida a la esperadísima temporada de los helados. Se sabe que comer un helado es símbolo de darse un respiro y existen estudios que avalan que alivia el mar humor. Hokey Pops, la marca de palettas gourmet 100% artesanales, presenta ahora sus exquisitos sabores para disfrutar durante los próximos meses, y siempre que se quiera ¿Hay algo más apetecible que una tarde de sol acompañada de un dulce refrescante? En Hokey Pops saben que no El verano se va acercando y Hokey Pops quiere sorprender a todos los amantes de los helados artesanales con su exquisita y variada propuesta de sabores pensada para satisfacer los gustos, necesidades y limitaciones de todos sus clientes.

Hokey Pops elabora sus palettas a partir de recetas italianas y empleando ingredientes de alta calidad, como el turrón de Jijona, el cacao de Santo Domingo, la fruta 100% natural, etc.

Dentro de su amplio surtido de palettas se puede encontrar más de una veintena de sabores que incluyen helados de crema, de frutas y rellenos exclusivos que combinan sabores y texturas; con o sin azúcar, con y sin lactosa y con y sin gluten; por tanto con opciones aptas para veganos, diabéticos y celíacos. Entre sus sabores destacados están: la paletta de tarta de queso con mascarpone y Philadelphia, la auténtica paletta de limón (con zumo directamente exprimido en su obrador), la de dulce de leche rellena de dulce de leche, la de fresas con leche (como el batido de toda la vida), la de galleta tipo Oreo, etc. Por otro lado, si lo que se prefiere es un sabor más clásico, Hokey Pops ofrece sus palettas de avellana, de turrón de Jijona o de chocolate con 73% de cacao. Para todos los gustos,

La preocupación que tiene la firma Hokey Pops por la alimentación y la salud supone el uso de ingredientes naturales, integrales y libres de aceites de palma y aditivos. Las recetas esconden un largo proceso de I+D y cuentan con ingredientes minuciosamente seleccionados y de la mejor calidad.

Por otro lado, Hokey Pops no solo piensa en el producto que vende, sino también en aportar los mejores sabores, texturas y experiencia a sus clientes. Por ello, las palettas se presentan de una manera muy atractiva, con un estratégico protagonismo que invita a ser degustado y, para algunos, también fotografiado.

Acerca de Hokey Pops

Hokey Pops es una marca española creada en 2017, que está dedicada a la elaboración de helado artesanal, sano y natural en formato paletta Gourmet.

En su estrategia de expansión combinan tiendas propias con aperturas de puntos de venta a través de asociaciones estratégicas distribuyen a hostelería seleccionando muy bien los clientes que consideran afines a su filosofía y producto, así como la disponibilidad de encargo y envío a domicilio y para eventos particulares.

Tiendas en Plaza de Chamberí nº 3 Madrid y en c/ Turín nº 18 en Európolis, Las Rozas.

Tfno. 674 765 656

Seguir en:

Hokey Pops @hokey_pops

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.