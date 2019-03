La agencia de enoturismo Winenium se estrena con nuevas actividades en Mallorca Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 16:45 h (CET) Winenium, agencia de viajes especializada en turismo del vino nacida en Barcelona en el 2015, en su afán por explorar nuevas zonas vinícolas y acercar al visitante extranjero al mundo del vino, se ha estrenado con su oferta en Baleares, concretamente en Mallorca. La isla de Mallorca, al igual que Barcelona, está teniendo un importante aumento de visitantes norteamericanos, un perfil de turista que busca una oferta de alta calidad relacionada con el vino y la gastronomía Winenium, es una agencia de viajes especializada en turismo del vino. Diseñan viajes y experiencias eno-turísticas que conectan personas, historia y tradiciones.

Apasionados por descubrir y explorar el gran patrimonio vinícola, durante varios años han recorrido bodegas en diferentes países y visitado la mayoría de denominaciones de origen de reconocimiento mundial.

Su selección de bodegas destacan, además de por la alta calidad de sus vinos, por ser auténticas y singulares, son bodegas de tradición familiar con una fuerte identidad local.

Iniciaron su actividad en el 2015 en Barcelona, y en su afán por acercar al visitante extranjero al mundo del vino en otras zonas vinícolas además de Cataluña, Winenium acaba de estrenarse con su oferta en Baleares, concretamente en Mallorca.

El mercado principal es americano, escandinavo y norte de Europa.

Se especializan en combinar la visita a la bodega y a la viña con actividades relacionadas con el territorio, ofreciendo una experiencia completa y participativa, con expertos en enología, gastronomía o historia, creando el “coupage” perfecto para que los amantes del vino puedan adentrarse en la cultura y tradiciones locales a través del mundo de la viña y el vino.

En palabras de una de sus fundadoras:"Mallorca al igual que Barcelona está teniendo un incremento de visitantes norteamericanos, ya que el perfil del cliente de nuestra agencia procede principalmente de EE.UU. y ofrecemos un producto eno-turístico que encaja con sus preferencias y exigencias de calidad, no hemos querido dejar escapar la oportunidad de operar en la isla"

De la relación entre el vino y Mallorca ya existen constancias de los siglos VII y VI a. C. aunque no fue hasta la época de ocupación romana que se introdujo la viña y se desarrolló su cultivo en Mallorca.

En Mallorca existen aproximadamente un centenar de bodegas, y el vino mallorquín es cada vez más reconocido a nivel internacional

Existen 2 Denominaciones de Origen (DO) en Mallorca: la de Binissalem y la del Pla i Llevant, además existe la indicación geográfica, Vino de la Tierra Mallorca.

Muchas de éstas bodegas, especialmente las de la Serra de Tramuntana, cuentan también con la típica táfona mallorquina (molino de aceite) donde producen aceite de oliva mallorquín, considerado unos de los mejores del mundo.

En Winenium se definen como expertos en descubrir y dar a conocer las historias y personas que hay detrás de los mejores vinos, y esto lo transfieren cuidando y organizando cada detalle del viaje con la máxima atención, logrando que sea una experiencia especial, exclusiva y memorable. www.winenium.com

