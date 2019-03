Belén Arcones, de IMF Business School, profesora honoraria de la Universidad Internacional del Ecuador Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 16:53 h (CET) Se reconoce su "compromiso con la internacionalización de la institución" en ese país y el resto de Latinoamérica Belén Arcones, directora general de IMF Business School, será nombrada “profesora honoraria” de la Universidad Internacional de Ecuador (UIDE) gracias a “su compromiso con la internacionalización de la institución” en el país y en el continente sudamericano, según destaca Luis Vásquez, decano de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos del centro ecuatoriano.

Para Belén Arcones, “es todo un orgullo que la Universidad Internacional de Ecuador me otorgue el título de profesora honoraria, ya que no solo se reconoce mi labor, sino todo el trabajo de IMF Business School a la hora de llevar la mejor educación en negocios fuera de nuestras fronteras”. Un proceso de internacionalización donde, según Arcones, “Ecuador y toda Latinoamérica juegan un importante papel”.

Con este nombramiento se reconoce especialmente la labor de Arcones como impulsora de IMF no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. En este sentido, cabe recordar que la escuela cuenta con sedes propias en Ecuador y Colombia, además de diversos acuerdos con distintas universidades del continente, como la alianza estratégica recientemente firmada con la UIDE. Como resultado, este acuerdo ofertará 15 masters online de IMF en la universidad ecuatoriana con los que, según Vásquez, “se potenciará la formación de calidad para los estudiantes, beneficiando así a universidades de ambos países”.

La directora general de IMF Business School recibirá el diploma que la certifica como profesora honoraria de la Universidad Internacional del Ecuador el próximo 11 de abril, en un acto que tendrá lugar en la facultad de Quito del centro universitario.

Este último reconocimiento se suma a su inclusión en el Top 10 mujeres directivas, por segundo año consecutivo, entre más de 600 nominadas en las Top 100 Mujeres Líderes de España. Así como a otras distinciones que Belén Arcones ha conseguido a lo largo de su carrera profesional, como la Medalla de Oro al Mérito Profesional de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo por el Consejo General de Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo, la Medalla de Oro al Mérito Profesional por el Foro Europa 2001 o el Título Honorífico de Embajadora de la Paz por la Organización de las Américas para la Ética en la Educación (ODAEE).

